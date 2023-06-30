Спецназ нейтрализовал стрелявшего в аэропорту Кишинева. СМИ сообщали, что он россиянин

Днем один из пассажиров открыл стрельбу в аэропорту Кишинева из пистолета, который отобрал у пограничника Фото: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova / Facebook

"Агрессор был схвачен бойцами... На данный момент опасность устранена. Нападавший был ранен, ему оказывается медицинская помощь", – сказано в сообщении.

В министерстве подтвердили, что стрелок убил двух человек. По данным МВД, они погибли во время исполнения своих служебных обязанностей. СМИ перед этим сообщали, что один из погибших – пограничник.



На данный момент деятельность аэропорта и полеты по-прежнему приостановлены.

"Власти восстанавливают ситуацию в районе. Агрессора привлекут к ответственности правоохранительные органы, возбудившие уголовное дело в связи с инцидентом. Генпрокуратура уже начала расследование", – добавили в министерстве.

Пистолет мужчина отобрал у пограничника во время конвоирования в зону для возвращения в страну отправления, сообщил правительственный официальный Telegram-канал Prima Sursa.

Днем в аэропорту Кишинева один из пассажиров, иностранный гражданин, которому не разрешили въехать на территорию страны, открыл стрельбу. Людей эвакуировали из здания аэропорта, рейсы были задержаны.

Издание Pulsmedia со ссылкой на источники писало, что стрелявший – гражданин РФ, прибывший в Кишинев рейсом из Турции. "Предполагается, что нападавший был военным, возможно, из отряда наемников "Вагнера", – говорилось в новости. Официально эта информация не подтверждена.