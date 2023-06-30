Иностранец открыл стрельбу в аэропорту Кишинева, есть жертвы

В МВД Молдовы заявили, что иностранный гражданин, которому не разрешили въехать на территорию страны, "применил огнестрельное оружие".

Персонал и пассажиров аэропорта эвакуировали из здания. В связи с инцидентом задерживаются все рейсы, запланированные на 30 июня.

Позднее NewsMaker сообщило со ссылкой на полицию, что в аэропорту погибли два человека.

"В происходящее вмешался батальон спецназначения Fulger", – добавили в издании.

Издание ZdG сообщило, что мужчина в аэропорту несколько раз выстрелил в воздух, а также в сторону пограничников, после чего забаррикадировался в одном из помещений аэропорта. По данным ZdG, один из пограничников пострадал.

В то же время Pulsmedia со ссылкой на источник пишет, что в аэропорту застрелен сотрудник пограничной полиции из своего собственного служебного пистолета, который отобрал нападавший. Официального подтверждения этой информации нет. Издание утверждает также, что стрелявший – гражданин РФ, прибывший в Кишинев рейсом из Турции.