В Кишиневе мужчина пытался обстрелять из лука здание горсовета

Изображения с места происшествия были распространены в местных Telegram-каналах.

В пресс-службе полиции изданию сообщили, что мужчина предварительно подал заявление в мэрию о том, что придет протестовать. Когда он попытался начать стрельбу из лука, его остановила полиция.

По словам правоохранителей, у мужчины психические расстройства.

По данным местных СМИ, мужчина хотел выразить протест, потому что ему отказали в визе в Соединенные Штаты Америки. Он также приходил к посольству США в Кишиневе и обещал протестовать перед зданиями администрации президента, парламента и правительства.