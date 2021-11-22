Охотился на зайцев. В Тернопольской области мужчина ранил 61-летнюю женщину с внучкой

Один из мужчин увидел добычу и выстрелил, но не убедился, что рядом нет посторонних, отметили в полиции Фото: depositphotos.com

Отмечается, что инцидент произошел 21 ноября возле села Свидова Чортковского района. Туда приехали охотники из Ивано-Франковской области.

Один из мужчин увидел добычу и выстрелил. Однако он не убедился в том, что рядом нет посторонних лиц, и дробинки попали в людей, рассказал начальник Чортковского райотдела полиции Анатолий Мельник.

Пострадавшие шли вдоль поля, от тяжелых телесных повреждений их спасла зимняя одежда.

"Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований согласно ч.1 ст. 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение)", – говорится в сообщении.

Статья УКУ предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до двух лет.