Во время охоты во Львовской области погиб один из охотников – полиция

"Во время охоты в лесу вблизи села Стольско 62-летний житель Нового Роздола выстрелил из карабина Sauer 100 в направлении вероятной дичи, однако попал в другого охотника, 66-летнего жителя одного из сел Стрыйского района", – говорится в сообщении.
Мужчина был ранен в грудь и скончался на месте происшествия.
Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса (убийство по неосторожности). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Полиция продолжает расследование.
Полиция призвала граждан не забывать о технике безопасности при действиях с огнестрельным оружием и не направлять его в сторону людей, а также не охотиться в темное время суток.