В Винницкой области охотник ранил подростка – полиция

Сообщается, что несовершеннолетний житель села Малая Стратиевка попал в больницу с непроникающим огнестрельным ранением грудной клетки и головы. Он был ранен во время прогулки с собакой вблизи водоема за пределами села.

Полиция выяснила, что подросток был ранен рикошетом заряда дроби во время охоты 26-летнего односельчанина на пернатую дичь.

Зарегистрированное оружие у охотника изъято.

Фото: vn.npu.gov.ua

Открыто производство по ст. 128 Уголовного кодекса Украины (тяжелое или средней тяжести телесное повреждение, нанесенное по неосторожности). Санкция статьи – лишение свободы на срок до двух лет.