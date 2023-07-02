На вечеринке в США произошла стрельба, погибли два человека и почти 30 пострадало

Около 0.35 в полицию поступило множество сообщений о стрельбе. Прибыв на место, полицейские обнаружили, что в результате стрельбы пострадали 30 человек.

18-летняя девушка скончалась на месте. Вскоре в больнице умер от ран 20-летний мужчина. Еще 28 раненых разного возраста госпитализированы, трое из них – в критическом состоянии.

Проводится расследование. Подробности инцидента правоохранители не озвучили.

Очевидцы рассказали Associated Press, что на вечеринке, которые массово проходят в стране в преддверии празднования Дня независимости США 4 июля, было несколько ложных тревог, когда люди принимали фейерверки за выстрелы, а затем произошла настоящая стрельба.

Полиция еще не задержала подозреваемых, отмечает агентство.

Мэр Балтимора Брэндон Скотт пообещал, что власти не остановятся, пока не найдут причастных к стрельбе.