В Южной Корее на вечеринке в честь Хэллоуина погибли по меньшей мере 120 человек

Еще около 100 человек получили повреждения.

Агентство отмечает, что инцидент произошел 30 октября по местному времени (разница между Сеулом и Киевом составляет шесть часов) возле отеля Hamilton в районе Итхэвон.

Произошедшее описывают как "паническое бегство" в тот момент, когда большое количество людей зашло в узкий переулок возле отеля.

Часть пострадавших были признаны погибшими уже в больницах, куда их доставили экстренные службы.

В соцсетях публикуют твиты с видео после давки. На роликах видны лежащие люди, которым оказывают помощь.