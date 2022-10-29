В Южной Корее на вечеринке в честь Хэллоуина погибли по меньшей мере 120 человек

Еще около 100 человек получили повреждения.
Агентство отмечает, что инцидент произошел 30 октября по местному времени (разница между Сеулом и Киевом составляет шесть часов) возле отеля Hamilton в районе Итхэвон.
Произошедшее описывают как "паническое бегство" в тот момент, когда большое количество людей зашло в узкий переулок возле отеля.
Часть пострадавших были признаны погибшими уже в больницах, куда их доставили экстренные службы.
В соцсетях публикуют твиты с видео после давки. На роликах видны лежащие люди, которым оказывают помощь.
truly the scariest halloween of my life—30 down, 400 rescue workers deployed. please avoid itaewon and stay safe. # * pic.twitter.com/PC1GBJt7qk— Chloe Park * in Seoul (@chloepark) October 29, 2022