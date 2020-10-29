Тела в мешках и залитая кровью лужайка. Художник из Далласа перестарался с украшением дома на Хэллоуин

Художник Стивен Новак из Далласа (США) украсил к Хэллоуину свой дом муляжами тел и пакетами с якобы расчлененкой.

Художник из Далласа (США) Стивен Новак к предстоящему Хэллоуину украсил свой двор муляжами окровавленных тел. Декорации получились такими реалистичными, что к нему несколько раз приезжала полиция, сообщает 27 октября Dallas Observer.

Для украшения дома Новак создал несколько манекенов, изображающих изувеченные тела. Одного из них он поместил на крышу дома, воткнув ему в голову мачете, второй лежит на ступеньках – его голову расплющило упавшим сейфом, еще один манекен с бензопилой в спине расположился на дорожке к дому. Кроме того, художник залил свой двор 75 литрами искусственной крови для создания декораций.

По словам Новака, больше всего он гордится опрокинутой тачкой, полной "расчлененки", которая выглядит, как неудачная попытка спрятать тела. Художник рассказал, что однажды мимо проходящий ребенок спросил у него, что случилось с лежащими на лужайке, и тот ответил, что они ели слишком много Skittles.

Из-за дождей украшения Новака неоднократно смывало, но он каждое утро продолжает заливать двор "кровью". Жуткие декорации стали причиной нескольких визитов полиции к его дому – по словам соседей, правоохранители приезжали часто, но сам Новак застал их лишь дважды. Полицейские сказали художнику, что им самим очень нравятся его декорации, а приезжают лишь в ответ на жалобы сержанта.

Фото декораций Новак опубликовал в своем Facebook.