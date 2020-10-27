В Киевском зоопарке начали праздновать Хэллоуин. Видео
В Киевском зоопарке начали праздновать Хэллоуин, несколько дней здесь будут проводить показательное кормление животных тыквами. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба зоопарка в Facebook. Мероприятия будут проходить с 27 октября по 1 ноября. Тыквами угощают бегемота, лесного кота, слона, яков, медведей, верблюдов и других животных. Хэллоуин отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых.
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