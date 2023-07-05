Взрывы в суде в Киеве. В МВД сообщили, что Гуменюк совершил подрыв при попытке убежать, адвокат утверждает: тот хотел на фронт

Глава МВД подтвердил, что взрывы в суде устроил Гуменюк (на фото), обвиняемый по делу о теракте под Верховной Радой в 2015 году Фото: sudreporter.org (архив)

"Господин, предварительно, Гуменюк, подозреваемый в совершении тяжкого преступления в 2015 году, в результате которого погибли четверо военнослужащих Нацгвардии Украины, – сегодня его привезли на еще одно заседание суда (восемь лет это уже длится), и после заседания суда, которое завершилось примерно через два час после начала, Гуменюк сначала закрылся в туалете, потом приоткрыл дверь и бросил по караулу какое-то взрывное устройство", – рассказал он.

По словам Клименко, пока правоохранители не установили, о каком именно устройстве идет речь.

"Взрывов, скорее всего, было два. После этого он пытался несанкционированно покинуть зал суда, военнослужащие конвоя его остановили выстрелом в воздух, он вернулся, забаррикадировался в отдельном помещении, и после этого сотрудники киевского КОРД пытались его деблокировать. Перед этим, конечно же, пытались вести переговоры, он не шел ни на какой контакт. Когда были деблокированы двери в помещение, еще один взрывоопасный предмет был брошен в сотрудников полиции. И их жизни спасли только щиты, которые были перед ними", – добавил министр.

Он рассказал, что сотрудники полиции ранены, у них ранения ног. Правоохранители госпитализированы, их жизни ничто не угрожает, сообщил глава МВД (он говорил, что ранены два сотрудника КОРД).

"Сам гражданин, предварительно, Гуменюк погиб от взрывного устройства", – добавил Клименко.

Офис генпрокурора проинформировал, что правоохранители открыли уголовное производство по факту попытки бегства подсудимого из-под стражи, совершенное способом, опасным для жизни многих людей (на тот момент еще не было известно о гибели Гуменюка). Также открыто производство о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Адвокат Гуменюка Александр Свиридовский, который был на сегодняшнем заседании (Гуменюку, находившемуся под стражей, сегодня продлили срок действия меры пресечения), рассказал "Ґратам", что в момент первого взрыва был в канцелярии вместе с конвойным.

По словам адвоката, Гуменюк с начала полномасштабной войны РФ против Украины просил об освобождении из-под стражи, чтобы отправиться на фронт, но ему отказали.

"Он хотел воевать, не единожды обращался. Но, видите, имеем что имеем, – заявил Свиридовский. – У него уже года два как подавленное настроение".

Сегодняшнего инцидента, по словам адвоката, ничто не предвещало. В суде он доказывал, что Гуменюка необходимо отпустить из-под ареста.