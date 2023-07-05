В Шевченковском райсуде снова прогремел взрыв, на место происшествия выехал глава МВД

Корреспондент издания сообщил, что после взрыва полицейские позвали в суд медиков. Через некоторое время из суда вынесли нескольких человек, им оказывают медицинскую помощь, пишут "Ґрати".

Видео опубликовало "Радіо Свобода".

Территория суда оцеплена, на месте работают группа захвата и Нацгвардия, сотрудников суда эвакуировали, добавляют "Ґрати".

Нардеп Алексей Гончаренко пишет, что спецназ начал штурм суда. К месту инцидента приехал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, добавило "Суспільне".

Контекст:

По данным Киевской городской военной администрации, взрыв в Шевченковском райсуде произошел в 17.20. СМИ писали о причастности к инциденту обвиняемого в подрыве гранаты возле Верховной Рады 31 августа 2015 года Игоря Гуменюка.

В суде сообщили, что взрыв произошел во время его конвоирования. Гуменюку, который находится под стражей, сегодня продлили срок действия меры пресечения. После взрыва он, по словам судьи, закрылся в одном из помещений суда.