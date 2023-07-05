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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Шевченковском райсуде снова прогремел взрыв, на место происшествия выехал глава МВД

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Территория суда оцеплена
Территория суда оцеплена
Фото: Стас Юрченко / Ґрати / Telegram

Вечером 5 июля в Шевченковском районном суде Киева прогремел повторный взрыв, сообщило издание "Ґрати".

Корреспондент издания сообщил, что после взрыва полицейские позвали в суд медиков. Через некоторое время из суда вынесли нескольких человек, им оказывают медицинскую помощь, пишут "Ґрати"

Видео опубликовало "Радіо Свобода"

Территория суда оцеплена, на месте работают группа захвата и Нацгвардия, сотрудников суда эвакуировали, добавляют "Ґрати"

Нардеп Алексей Гончаренко пишет, что спецназ начал штурм суда. К месту инцидента приехал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, добавило "Суспільне"

Контекст:

По данным Киевской городской военной администрации, взрыв в Шевченковском райсуде произошел в 17.20. СМИ писали о причастности к инциденту обвиняемого в подрыве гранаты возле Верховной Рады 31 августа 2015 года Игоря Гуменюка.

В суде сообщили, что взрыв произошел во время его конвоирования. Гуменюку, который находится под стражей, сегодня продлили срок действия меры пресечения. После взрыва он, по словам судьи, закрылся в одном из помещений суда. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: взрыв, штурм, спецназ, конвой, Игорь Гуменюк, происшествия, суд, Игорь Клименко
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