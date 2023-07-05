Взрыв в киевском суде произошел во время конвоирования обвиняемого в подрыве гранаты под Радой в 2015 году, он закрылся в одном из помещений – судья

По данным Киевской городской военной администрации, взрыв произошел в 17.20. СМИ писали о причастности Гуменюка к инциденту, Фролова подтвердила это "Ґратам".

Позже в комментарии "Суспільному" судья сказала, что взрыв произошел во время конвоирования Гуменюка из зала судебных заседаний, на котором ему продлили срок содержания под стражей.

Она уточнила, что пока не подтверждено, что он устроил взрыв.

Сейчас Гуменюк, по словам судьи, закрылся в одном из помещений суда. Что там происходит – неизвестно, так как продолжается спецоперация.

Адвокат Гуменюка Александр Свиридовский, который был в суде, сказал вещателю, что не знает, кто причастен к взрыву, по его словам, кроме Гуменюка, в суд доставляли и других задержанных, а после заседания его вывели из зала суда. Свиридовский заявил, что взрывов было "много" и раздавались автоматные очереди.