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Взрыв в киевском суде произошел во время конвоирования обвиняемого в подрыве гранаты под Радой в 2015 году, он закрылся в одном из помещений – судья

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Инцидент в суде произошел сегодня вечером
Инцидент в суде произошел сегодня вечером
Фото: Стас Юрченко / Ґрати / Telegram

Взрыв в Шевченковском районном суде Киева 5 июля устроил Игорь Гуменюк, обвиняемый в подрыве гранаты возле Верховной Рады 31 августа 2015 года. Об этом изданию "Ґрати" сообщила судья – спикер суда Ирина Фролова.

По данным Киевской городской военной администрации, взрыв произошел в 17.20. СМИ писали о причастности Гуменюка к инциденту, Фролова подтвердила это "Ґратам". 

Позже в комментарии "Суспільному" судья сказала, что взрыв произошел во время конвоирования Гуменюка из зала судебных заседаний, на котором ему продлили срок содержания под стражей. 

Она уточнила, что пока не подтверждено, что он устроил взрыв. 

Сейчас Гуменюк, по словам судьи, закрылся в одном из помещений суда. Что там происходит – неизвестно, так как продолжается спецоперация. 

Адвокат Гуменюка Александр Свиридовский, который был в суде, сказал вещателю, что не знает, кто причастен к взрыву, по его словам, кроме Гуменюка, в суд доставляли и других задержанных, а после заседания его вывели из зала суда. Свиридовский заявил, что взрывов было "много" и раздавались автоматные очереди.

Контекст:

31 августа 2015 года Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации в первом чтении, за который проголосовали 265 народных депутатов. После этого под ее стенами начались столкновенияВ результате беспорядков и броска боевой гранаты ранения получили около 100 силовиков, четыре бойца Национальной гвардии погибли

Подозреваемый в применении боевой гранаты был задержан еще во время столкновений. Им оказался боец батальона МВД "Січ" Гуменюк. Ему вменяют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и террористический акт. Обвинительный акт в деле Гуменюка был передан в суд 11 августа 2016 года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: взрыв, конвой, Игорь Гуменюк, суд
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