Взрывы в Шевченковском суде. В МВД сообщили, что подозреваемый погиб: подорвал себя во время штурма

"Правонарушитель погиб на месте происшествия. По предварительной информации, подорвал себя. Во время штурма помещения ранены двое бойцов КОРД. Их жизнь спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы", – написал Клименко.

Контекст:

По данным Киевской городской военной администрации, в Шевченковском райсуде в 17.20 произошел взрыв. СМИ написали о причастности к инциденту обвиняемого в подрыве гранаты возле Верховной Рады 31 августа 2015 года Игоря Гуменюка.

В суде сообщили, что взрыв произошел во время его конвоирования. Гуменюку, который находился под стражей, сегодня продлили срок действия меры пресечения. После взрыва он, по словам судьи, закрылся в одном из помещений суда.

Около 19.20 в суде услышали повторный взрыв.