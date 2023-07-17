В Сумской ОВА рассказали детали обстрела Белополья оккупантами. Один из снарядов попал в пожарную часть, шесть спасателей ранены

"В полдень, когда жители Белополья отдыхали в парке в центре города, обедали, общались, враг ударил по ним из артиллерии. Обстрелом уничтожено админпомещение, погибли люди, две местные жительницы – Приходько Людмила Ивановна и Дедушко Нина Андреевна. 10 человек травмированы, есть тяжелораненые, врачи борются за их жизнь, – отметил глава ОВА Владимир Артюх.
В результате российской атаки по Белополью погибли две гражданские женщины 76 и 74 лет, уточнили в Сумской областной прокуратуре в Facebook.
"Также повреждено здание государственного учреждения", – сказано в сообщении.
Оккупанты обстреляли центр Белополья с 12.35 до 12.39, сообщали в ОВА.
Мэр города Юрий Зарко отметил в комментарии "Суспільному", что четыре снаряда взорвались в центре Белополья и еще три – на окраинах.
Один из российских снарядов попал на территорию пожарной части.
"Известно о шести пострадавших сотрудниках ГСЧС. Все они госпитализированы", – написал глава ГСЧС Украины Сергей Крук в Facebook.
Он опубликовал фото того, что осталось от укрытия после российского обстрела.
"Оно спасло жизнь нашим ребятам", – резюмировал руководитель ГСЧС.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Сумской области.
В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, включая Сумскую область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают этот регион с российской территории и наносят авиаудары.