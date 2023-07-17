В Сумской ОВА рассказали детали обстрела Белополья оккупантами. Один из снарядов попал в пожарную часть, шесть спасателей ранены

Глава ГСЧС Украины опубликовал фото того, что осталось от укрытия после российского обстрела Белополья Сумской области Фото: Сергій Крук / Facebook

"В полдень, когда жители Белополья отдыхали в парке в центре города, обедали, общались, враг ударил по ним из артиллерии. Обстрелом уничтожено админпомещение, погибли люди, две местные жительницы – Приходько Людмила Ивановна и Дедушко Нина Андреевна. 10 человек травмированы, есть тяжелораненые, врачи борются за их жизнь, – отметил глава ОВА Владимир Артюх.

В результате российской атаки по Белополью погибли две гражданские женщины 76 и 74 лет, уточнили в Сумской областной прокуратуре в Facebook.

"Также повреждено здание государственного учреждения", – сказано в сообщении.

Оккупанты обстреляли центр Белополья с 12.35 до 12.39, сообщали в ОВА.

Мэр города Юрий Зарко отметил в комментарии "Суспільному", что четыре снаряда взорвались в центре Белополья и еще три – на окраинах.

Один из российских снарядов попал на территорию пожарной части.

"Известно о шести пострадавших сотрудниках ГСЧС. Все они госпитализированы", – написал глава ГСЧС Украины Сергей Крук в Facebook.

Он опубликовал фото того, что осталось от укрытия после российского обстрела.

"Оно спасло жизнь нашим ребятам", – резюмировал руководитель ГСЧС.