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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сумской ОВА рассказали детали обстрела Белополья оккупантами. Один из снарядов попал в пожарную часть, шесть спасателей ранены

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Глава ГСЧС Украины опубликовал фото того, что осталось от укрытия после российского обстрела Белополья Сумской области
Глава ГСЧС Украины опубликовал фото того, что осталось от укрытия после российского обстрела Белополья Сумской области
Фото: Сергій Крук / Facebook

Два человека погибли и 10 ранены в результате российского обстрела Белополья Сумской области 17 июля, среди пострадавших есть тяжелораненые. Об этом сообщается в Facebook Сумской ОВА.

"В полдень, когда жители Белополья отдыхали в парке в центре города, обедали, общались, враг ударил по ним из артиллерии. Обстрелом уничтожено админпомещение, погибли люди, две местные жительницы – Приходько Людмила Ивановна и Дедушко Нина Андреевна. 10 человек травмированы, есть тяжелораненые, врачи борются за их жизнь, – отметил глава ОВА Владимир Артюх.

https://www.facebook.com/sumska.oda/posts/pfbid02dEiV6mEPSgwLSWyR9nPcWtsSvCPjAqoxnHs5ijmmiLyY66SYx8QsvmM1ZzBbvupnl

В результате российской атаки по Белополью погибли две гражданские женщины 76 и 74 лет, уточнили в Сумской областной прокуратуре в Facebook.

"Также повреждено здание государственного учреждения", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02yihmFPEnFNDqkwGt4aTne1fUfABz1SrXdRaDacLTNjm4Emw1mDfVowkhZMZ8aGrLl&id=100064533106477

Оккупанты обстреляли центр Белополья с 12.35 до 12.39, сообщали в ОВА.

Мэр города Юрий Зарко отметил в комментарии "Суспільному", что четыре снаряда взорвались в центре Белополья и еще три – на окраинах.

Один из российских снарядов попал на территорию пожарной части.

"Известно о шести пострадавших сотрудниках ГСЧС. Все они госпитализированы", – написал глава ГСЧС Украины Сергей Крук в Facebook.

Он опубликовал фото того, что осталось от укрытия после российского обстрела.

"Оно спасло жизнь нашим ребятам", – резюмировал руководитель ГСЧС.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0cDJmkyCFgXkUx9xATcac63ZKaXJsHyrzzCxRgBSoVWJBq4Ez89xcCGWgfRL8WVAgl&id=100023084913232

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Сумской области.

В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, включая Сумскую область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают этот регион с российской территории и наносят авиаудары.

Теги: Украина, ГСЧС, прокуратура, Сумская область, артиллерия, спасатели, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, Сумская ОГА, ранение, погибшие российские военные, мэр, Сергей Крук, российские оккупанты, Владимир Артюх
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