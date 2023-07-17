В Белополье в результате артобстрела РФ погибли две женщины, еще не менее 10 человек пострадали, в том числе – спасатели

В результате российской атаки по Белополью погибли две женщины, отметили в мэрии Фото: suspilne.media

По его словам, еще не менее 10 человек получили ранения, двух пожилых госпитализировали в тяжелом состоянии.

В региональном управлении ГСЧС добавили, что среди раненых – пять спасателей.

Оккупанты обстреляли центр Белополья с 12.35 до 12.39, в городе произошли три взрыва, в результате атаки разрушено административное помещение, сообщали в ОВА.