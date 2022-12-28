В МИД Украины осудили "приговор" оккупационного суда в Крыму медсестре и журналистке Данилович

В МИД отметили, что Данилович является гражданской журналисткой, которая освещала темы прав медицинских работников, а также сотрудничала с рядом независимых СМИ, освещавших политические судебные процессы во временно оккупированном Крыму.

"В конце апреля 2022 года она была похищена российскими силовиками и заключена в СИЗО Симферополя. Ирине Данилович были предъявлены абсурдные обвинения в "незаконном хранении взрывчатых веществ" – уже "традиционный" фейк, используемый российскими оккупационными властями в отношении украинских активистов. Во время пребывания в заключении и в течение судебного разбирательства дела фиксировались неоднократные случаи применения относительно Ирины Данилович средств морального и физического давления, откровенное игнорирование необходимости предоставления медицинского ухода", – говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что Генеральная Ассамблея ООН в резолюции от 15 декабря "Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина" осудила действия российских оккупационных властей, в том числе против Ирины Данилович, и выразила серьезную обеспокоенность продолжающимися произвольными задержаниями, арестами и приговорами гражданам Украины за их действия и заявления против агрессии Российской Федерации в Украине.

"Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество и партнеров Украины, в том числе в рамках международной Крымской платформы, продолжать оказывать давление на Россию с целью немедленного освобождения всех украинских граждан, незаконно заключенных оккупационным режимом в Крыму, и ввести санкционные ограничения в отношении должностных лиц, причастных к преследованиям граждан Украины", – заявили в МИД.

28 декабря российский оккупационный суд в Крыму приговорил Данилович к семи годам лишения свободы и к штрафу в размере 50 тыс. руб. (почти 26 тыс. грн). "Суд" признал Данилович "виновной" по ст. 222.1 Уголовного кодекса РФ (незаконное ношение взрывного устройства).

Данилович отрицала вину и утверждала, что взрывчатку ей подбросили во время обыска сотрудники ФСБ, когда не смогли добиться признаний в госизмене и сотрудничестве с СБУ.