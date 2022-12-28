Оккупационный суд в Крыму приговорил медсестру и журналистку Данилович к семи годам тюрьмы

"Суд" признал Данилович виновной по ст. 222.1 Уголовного кодекса РФ (незаконное ношение взрывного устройства). Ее приговорили к семи годам в колонии общего режима и штрафу в размере 50 тыс. руб. (почти 26 тыс. грн).

Как отмечает инициатива, Данилович была похищена сотрудниками ФСБ 29 апреля и до 7 мая содержалась в подвале ФСБ. Затем в сумке, которую у нее изъяли, нашли взрывчатку и 7 мая ее заключили под стражу.

Как пишут "Ґрати", Данилович отрицала вину и утверждала, что взрывчатку ей подбросили во время обыска сотрудники ФСБ, когда не смогли добиться признаний в госизмене и сотрудничестве с СБУ.

Вместе с тем во время заседания российская судья сказала, что следствие так и не установило место и время приобретения медсестрой взрывчатки. Поэтому приобретение судья из обвинения исключила, оставив только ношение взрывчатки.

Судья также упомянула "обширную переписку Данилович антироссийского содержания с разными лицами".

"Отношение к Российской Федерации, оскорбления и угрозы в адрес ряда граждан РФ, поддержка Украины", содержащиеся в переписке, по мнению судьи, не только доказывают мотив Данилович, но и оправдывают интерес к ней представителей ФСБ, которые проводили следствие по делу о возможной госизмене медсестры.

"Крымский процесс" отмечает, что, по словам Данилович, во время пребывания в СИЗО на нее оказывали давление сотрудники ФСБ. В том числе ей нанесли телесные повреждения во время этапирования в суд. 30 ноября Данилович дала показания в суде, сообщив, что ее неделю держали в подвале ФСБ, душили, допрашивали на полиграфе и угрожали убийством.

27 декабря перед прениями журналистке вызывали "скорую", так как состояние ее здоровья ухудшилось из-за отсутствия медицинской помощи в СИЗО. Медики отказали в госпитализации. Во время прений Ирина Данилович неоднократно заявляла, что она ничего не слышит и не понимает, что происходит в зале суда.