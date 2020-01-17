В Одесской области задержали мужчину, который агитировал за террористов с Донбасса

Житель Одесской области регулярно на личных страницах в соцсетях призывал к смене государственной границы Украины.

В Одесской области задержали мужчину, который агитировал за террористические группировки "ЛДНР". Об этом 17 января сообщила Служба безопасности Украины.

Мужчина регулярно на личных страницах в соцсетях призывал к смене государственной границы и конституционного строя Украины. Оперативники установили, что материалы для публикаций он получал из российских пропагандистских изданий и с сайтов боевиков.

По версии следствия, мужчина также занимался вербовкой граждан для присоединения к деятельности террористов.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщили о подозрении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.