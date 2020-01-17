Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одесской области задержали мужчину, который агитировал за террористов с Донбасса

Житель Одесской области регулярно на личных страницах в соцсетях призывал к смене государственной границы Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мужчина агитировал за смену границ Украины
Мужчина агитировал за смену границ Украины
Фото: ssu.gov.ua

В Одесской области задержали мужчину, который агитировал за террористические группировки "ЛДНР". Об этом 17 января сообщила Служба безопасности Украины.

Мужчина регулярно на личных страницах в соцсетях призывал к смене государственной границы и конституционного строя Украины. Оперативники установили, что материалы для публикаций он получал из российских пропагандистских изданий и с сайтов боевиков.

По версии следствия, мужчина также занимался вербовкой граждан для присоединения к деятельности террористов.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщили о подозрении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, Конституция, пропаганда, террористы, Одесская область, война в Украине, уголовное производство, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Оскар 2020". Какие ленты претендуют на премию в категории "Лучший фильм"
  "Оскар 2020". Какие ленты претендуют на премию в категории "Лучший фильм"
"Впереди еще несколько химиотерапий и операция". Мазур рассказала о борьбе с раком
"Впереди еще несколько химиотерапий и операция". Мазур рассказала о борьбе с раком
  Darkness. Эминем выпустил клип с кадрами массового убийства. Видео
  Darkness. Эминем выпустил клип с кадрами массового убийства. Видео
Снежана Бабкина постриглась
Снежана Бабкина постриглась
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS