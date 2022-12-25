В России готовят условия для национализации имущества олигархов, не поддерживающих войну – ISW

Пригожин присутствовал на похоронах умершего наемника ЧВК "Вагнер" в Санкт-Петербурге 24 декабря, где заявил, что России необходимо конфисковать роскошные вещи и жилье у элит, которые игнорируют или не поддерживают военные действия из-за страха потерять свой привилегированный образ жизни, говорится в сообщении.

По словам Пригожина, они поддерживают концепцию, согласно которой "западные кураторы" доминируют в России в обмен на спонсорство их образа жизни. Он сравнил сегодняшнюю российскую олигархию с Украиной или с Россией 1990-х годов.

Связанные с "Вагнером" военные блоггеры широко поддержали критику Пригожиным российских официальных лиц и высоко оценили его поддержку военных действий, считают аналитики. По их мнению, Пригожин может использовать такие популистские предложения, чтобы поднять свой авторитет в российском обществе или повлиять на возвращение более жестких мер национализации.

Путин также косвенно атаковал российских олигархов 22 декабря, заявив, что россияне, "выкачивающие российские деньги" за границей и не имеющие связи со страной, "представляют опасность" для России. Он также заявил, что среди бизнесменов есть те, кто не разделяет его настроений.

Аналитики отмечают, что Путин ранее национализировал крупный бизнес в начале 2000-х, чтобы укрепить свою авторитарную клептократию, и, возможно, пытается использовать национализацию, чтобы принудить элиты поддержать его войну в Украине или конфисковать их собственность для финансирования военных расходов. В анализе говорится, что, возможно, сейчас в России создаются информационные условия для национализации имущества "несогласных" олигархов.