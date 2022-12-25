ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России готовят условия для национализации имущества олигархов, не поддерживающих войну – ISW

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Путин сделал заявление о "непатриотичных" бизнесменах
Путин сделал заявление о "непатриотичных" бизнесменах
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин сделали заявления в адрес российских олигархов, которые не поддерживают развязанную РФ войну в Украине – их имущество могут отобрать. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в сводке за 24 декабря.

Пригожин присутствовал на похоронах умершего наемника ЧВК "Вагнер" в Санкт-Петербурге 24 декабря, где заявил, что России необходимо конфисковать роскошные вещи и жилье у элит, которые игнорируют или не поддерживают военные действия из-за страха потерять свой привилегированный образ жизни, говорится в сообщении.

По словам Пригожина, они поддерживают концепцию, согласно которой "западные кураторы" доминируют в России в обмен на спонсорство их образа жизни. Он сравнил сегодняшнюю российскую олигархию с Украиной или с Россией 1990-х годов.

Связанные с "Вагнером" военные блоггеры широко поддержали критику Пригожиным российских официальных лиц и высоко оценили его поддержку военных действий, считают аналитики. По их мнению, Пригожин может использовать такие популистские предложения, чтобы поднять свой авторитет в российском обществе или повлиять на возвращение более жестких мер национализации.

Путин также косвенно атаковал российских олигархов 22 декабря, заявив, что россияне, "выкачивающие российские деньги" за границей и не имеющие связи со страной, "представляют опасность" для России. Он также заявил, что среди бизнесменов есть те, кто не разделяет его настроений.

Аналитики отмечают, что Путин ранее национализировал крупный бизнес в начале 2000-х, чтобы укрепить свою авторитарную клептократию, и, возможно, пытается использовать национализацию, чтобы принудить элиты поддержать его войну в Украине или конфисковать их собственность для финансирования военных расходов. В анализе говорится, что, возможно, сейчас в России создаются информационные условия для национализации имущества "несогласных" олигархов.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

За сутки 24 декабря россияне нанесли пять ракетных и авиационный удар по Украине. Также они совершили более 90 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданским объектам Херсона, есть погибшие. Россияне пытаются наступать на трех направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.м

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я люблю тебя, но Хэллоуин закончился". В сети раскритиковали наряд Кардашян к Рождеству
"Я люблю тебя, но Хэллоуин закончился". В сети раскритиковали наряд Кардашян к Рождеству
Художник из Швейцарии создал к Рождеству на стенах киевских достопримечательностей световые проекции на украинскую тематику. Видео
Художник из Швейцарии создал к Рождеству на стенах киевских достопримечательностей световые проекции на украинскую тематику. Видео
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе
"Россия умрет, когда взойдет украинское солнце". Рэпер Yarmak вместе с Tony Tonite выпустили трек в поддержку украинцев
"Россия умрет, когда взойдет украинское солнце". Рэпер Yarmak вместе с Tony Tonite выпустили трек в поддержку украинцев
"Мои мужчины – суровость и уверенность". Жена Сенцова показала их подросшего сына
"Мои мужчины – суровость и уверенность". Жена Сенцова показала их подросшего сына
"Как тебе спится, Анечка, когда твой родной Харьков бомбят?" В сети призвали Maruv не молчать о нападении РФ на Украину. Она проигнорировала
"Как тебе спится, Анечка, когда твой родной Харьков бомбят?" В сети призвали Maruv не молчать о нападении РФ на Украину. Она проигнорировала
Вакарчук исполнил песню "Човен" на Антоновском мосту в Херсоне. Видео
Вакарчук исполнил песню "Човен" на Антоновском мосту в Херсоне. Видео
Tvorchi презентовала новый альбом. В него вошла композиция, с которой группа будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
Tvorchi презентовала новый альбом. В него вошла композиция, с которой группа будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
"Настя беременна?", "Самая добрая публикация в этом году". В сети обсуждают Каменских на благотворительной встрече
"Настя беременна?", "Самая добрая публикация в этом году". В сети обсуждают Каменских на благотворительной встрече
Усик перевел почти 14 млн грн на строительство домов в разрушенном российскими оккупантами селе Мощун Киевской области
Усик перевел почти 14 млн грн на строительство домов в разрушенном российскими оккупантами селе Мощун Киевской области
Апанасенко представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2022" в костюме "Воин света". Фото
Апанасенко представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2022" в костюме "Воин света". Фото
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах
"Смелость в том, чтобы заявить правду, нарушив покой". Эксперт по этикету прокомментировала милитари-стиль Зеленского на встрече с Байденом
"Смелость в том, чтобы заявить правду, нарушив покой". Эксперт по этикету прокомментировала милитари-стиль Зеленского на встрече с Байденом
  Boston Dynamics показала, как их роботы смогли дотянуться до верхушки елки, чтобы украсить ее бантом. Видео
  Boston Dynamics показала, как их роботы смогли дотянуться до верхушки елки, чтобы украсить ее бантом. Видео
"Я себе еще заработаю, а университет – сердце города, оно должно биться ровно". Жадан передал 500 тыс. грн в поддержку ХНУ имени Каразина
"Я себе еще заработаю, а университет – сердце города, оно должно биться ровно". Жадан передал 500 тыс. грн в поддержку ХНУ имени Каразина
"Поднял настроение всем пожарным". Кот-блогер Степан побывал в гостях у харьковских спасателей. Фото
"Поднял настроение всем пожарным". Кот-блогер Степан побывал в гостях у харьковских спасателей. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где взять такой джемпер?", "Хочу знать, кто его стилист". В сети обсуждают одежду и обувь Кулебы на встрече с Байденом в Белом доме. Фото (348967)
2
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе (317192)
3
Цибульская за границей ответила агрессивной продавщице, которая требовала говорить с ней на русском (128132)
4
"Среди говна что-то хорошее нашлось. Все думают, что они умеют петь". Melovin высказался о результатах нацотбора на "Евровидение 2023" (100097)
5
"Настя беременна?", "Самая добрая публикация в этом году". В сети обсуждают Каменских на благотворительной встрече (55019)
6
"Отпусти на пару дней". Зеленский в Конгрессе обменялся поцелуем с Пелоси. В сети показали возможную реакцию на это его жены. Видео (51795)
7
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах (48569)
8
"Боже, какая красота", "Стало горячо". Мишина в прозрачном платье без бретелек восхитила поклонников (32134)
 
 
 
 