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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ готовится к войне с Ираном

Украина отправляет в Ирак рекогносцировочную группу штабных офицеров. Им предстоит изучить на местности район будущего размещения украинского контингента в составе миссии НАТО.

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Украина отправляет в Ирак штабных офицеров
Украина отправляет в Ирак штабных офицеров
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Украина отправляет в Ирак рекогносцировочную группу штабных офицеров. По информации источника из МОУ в данную команду войдут представители оперативных командований «Восток» и «Юг». Офицерам предстоит изучить на местности район будущего размещения украинского контингента в составе миссии НАТО в Ираке.

В связи с предстоящим участием украинских военных в миссии в Ираке, для некоторых подразделений ВСУ была значительно изменена программа боевой подготовки. Так на полигонах Яворов и Широкий Лан иностранные военные инструктора делают особый упор на действия в пустыне и горной местности. Что, по мнению источника из МОУ, в дальнейшем пригодиться при освобождении оккупированного Крыма.

Предварительно в Ирак планируется перебросить более 500 украинских военнослужащих. Данная договоренность была получена в ходе официального визита вице-премьера-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы в США в декабре 2019 года.

14 января 2020 вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина планирует отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как Альянс восстановит ее работу.

Теги: Украина, Ирак, НАТО, миссия, Дмитрий Кулеба, Минобороны, военнослужащий
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