Выдача помощи от Фонда Рината Ахметова продолжается для переселенцев из Мариуполя в Ужгороде

"В каждом наборе продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. В мае 20 тыс. продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова поступило в центры поддержки "ЯМариуполь" в 15 городах. Выдача продолжается", – сказано в сообщении.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".