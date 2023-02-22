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Зеленский подписал законы об отмене НДС и пошлины на ввоз дронов, тепловизоров и раций

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Президент подписал законы 22 февраля
Президент подписал законы 22 февраля
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля подписал законы об освобождении от налога на добавленную стоимость и пошлины ввоза беспилотников, тепловизоров, коллиматоров, приборов ночного видения и раций.

Об этом свидетельствует информация в карточках закона №2906-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о содействии ввозу на территорию Украины беспилотных летательных аппаратов и других товаров" и №2907-IX "О внесении изменения в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины о содействии ввозу на таможенную территорию Украины беспилотных летательных аппаратов и других товаров".

Контекст:

Верховная Рада приняла законы 6 февраля. Согласно документам, на период действия военного положения в Украине, но не далее 1 января 2024 года, освобождаются от обложения ввозной пошлиной и НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины БПЛА, оптических и коллиматорных прицелов, прицелов ночного видения, тепловизионных биноклей, монокуляров и приборов ночного видения.

Льготы не будут применяться к товарам, имеющим происхождение из страны, признанной государством-оккупантом и/или государством-агрессором, и ввозимым с территории государства-оккупанта или с оккупированной территории Украины, сказано в документе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: налоги, НДС, пошлины, беспилотники, Владимир Зеленский, закон, тепловизор
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