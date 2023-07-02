Зеленский: Все, кто будет помогать агрессору, получат ответ Украины и всего мира

"Сегодня опубликован очередной пакет санкций Украины против тех, кто помогает России вести эту террористическую войну. В частности, есть санкции против почти 300 юридических и почти 200 физических лиц. И это не только граждане России. Все, кто будет в мире помогать агрессору, получат ответ Украины и всего мира", – сказал он.

Зеленский 1 июля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о новых персональных санкциях против 192 физических и 291 юридического лица. Среди попавших в санкционный список – 189 россиян, в том числе главы оборонных предприятий, военнослужащие и бизнесмены. Санкции наложены также на двух граждан Беларуси и основателя авиакомпании Georgian Airways (Грузия) Тамаза Гаиашвили. Сам перевозчик, который одним из первых возобновил прямые перелеты в Россию, также добавлен в перечень.