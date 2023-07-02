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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Все, кто будет помогать агрессору, получат ответ Украины и всего мира

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Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях 1 июля
Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях 1 июля
Фото: EPA

Все, кто будет помогать стране-агрессору России, получат ответ от Украины и от мирового сообщества. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 1 июля, опубликованном его пресс-службой.

"Сегодня опубликован очередной пакет санкций Украины против тех, кто помогает России вести эту террористическую войну. В частности, есть санкции против почти 300 юридических и почти 200 физических лиц. И это не только граждане России. Все, кто будет в мире помогать агрессору, получат ответ Украины и всего мира", – сказал он.

Зеленский 1 июля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о новых персональных санкциях против 192 физических и 291 юридического лицаСреди попавших в санкционный список – 189 россиян, в том числе главы оборонных предприятий, военнослужащие и бизнесмены. Санкции наложены также на двух граждан Беларуси и основателя авиакомпании Georgian Airways (Грузия) Тамаза Гаиашвили. Сам перевозчик, который одним из первых возобновил прямые перелеты в Россию, также добавлен в перечень.

Контекст:

Украина впервые ввела санкции против компаний и граждан, причастных к российской агрессии, в 2015 году – через год после того, как аналогичные меры применили США и ЕС. С тех пор украинские и международные санкции многократно расширялись и продлевались.

Зеленский неоднократно утверждал санкции против физлиц и юрлиц, связанных со страной-агрессором Россией. Последние указы на эту тему Зеленский подписал 11 июня. Большинство добавленных тогда в санкционный список – также граждане РФ, в том числе судьи Конституционного суда России, а также судьи, изменившие присяге Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: санкции, Владимир Зеленский, война России против Украины
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