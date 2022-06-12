Жительницу Бахмута подозревают в передаче оккупантам информации о ВСУ

"В течение мая – июня 2022 года гражданка Украины по собственному желанию сотрудничала с представителем одного из силовых ведомств страны-агрессора. Через интернет-приложения подозреваемая передавала оккупантам координаты мест дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины на территории города Бахмут", – говорится в сообщении.

Правоохранители зафиксировали 14 фактов передачи таких данных.

Задержанной объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена в условиях военного положения).

"Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

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