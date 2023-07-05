"Знаем, как ставить террористов на место". Зеленский сообщил, что провел совещание с разведкой и анонсировал – с МВД и СБУ

Зеленский: Было сегодня совещание также и с разведкой… Знаем, как ставить террористов на место Фото: president.gov.ua

Зеленский, комментируя удар оккупантов по городу Первомайский Харьковской области, заверил: страна-агрессор ответит за атаку.

"Нацисты пытались скрыться от правосудия. Довольно долго. Но многих из них нашли и до сих пор привлекают к ответственности. Рашистов поймаем гораздо быстрее. Кстати, сейчас у меня еще будет совещание с министром внутренних дел [Игорем] Клименко и руководителем Службы безопасности [Василием] Малюком – и по поводу новых вызовов нашей безопасности, и по поводу общей ситуации. Было сегодня совещание также и с разведкой… Знаем, как ставить террористов на место", – добавил он.

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