Пентагон приостановил поставки новых F-35 из-за китайской детали в двигателе

По его словам, магнит, содержащий китайский сплав и используемый в составе интегрированного блока питания, не представляет проблемы для безопасности.
В свою очередь в компании Lockheed Martin отметили, что будут искать альтернативные источники материала.
Это не первый случай, когда деталь китайского производства была запрещена к использованию в военной технике, принимаемой Пентагоном.
F-35B – модель истребителя с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Компания-производитель Lockheed Martin выпускает также наземные и палубные F-35.