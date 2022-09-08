Пентагон приостановил поставки новых F-35 из-за китайской детали в двигателе

По его словам, магнит, содержащий китайский сплав и используемый в составе интегрированного блока питания, не представляет проблемы для безопасности.

В свою очередь в компании Lockheed Martin отметили, что будут искать альтернативные источники материала.

Это не первый случай, когда деталь китайского производства была запрещена к использованию в военной технике, принимаемой Пентагоном.