15-летнего украинца, которого жестоко избили в Париже, начали выводить из комы

15-летний украинец, которого 15 января избили в Париже, находится на интубации и пока не может говорить, рассказала его мать.

Украинского подростка, который после нападения группы неизвестных в Париже находился в искусственной коме, начали медленно из нее выводить. Об этом его мать Наталья Крученик-Фаргат рассказала газете Le Figaro.

По ее словам, врачи начали процесс пробуждения после недельной комы и шестичасовой операции. После избиения у парня обнаружили травму головы с несколькими серьезными переломами, гематому между мозгом и черепом, контузию головного мозга, а также перелом носа, пальца и несколько синяков.

Сейчас подросток находится на интубации (процедура для обеспечения проходимости дыхательных путей) и пока не может говорить.

Его мать рассказала, что сразу после инцидента семья начала искать свидетелей произошедшего и расклеила плакаты в районе, где случился инцидент. Полученную информацию она передает правоохранителям.

Также она поговорила с другими жителями микрорайона, где случилось нападение. Ей подтвердили, что туда часто приезжают агрессивные банды.

15 января в центре Парижа 10 неизвестных напали на компанию подростков, среди которых был и украинец. Всем, кроме Юрия, удалось сбежать.