В Париже жестоко избили украинского подростка, он в коме

В Париже группа неизвестных напала на подростков, среди которых был 15-летний украинец. В результате избиения он попал в больницу, где сейчас лежит в коме.

В центре Парижа неизвестные избили 15-летнего украинца, он в тяжелом состоянии находится в реанимации. Об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко на своей странице в Twitter.

"Трагический случай в Париже с избиением неизвестными украинского подростка Юрия. Молимся о его выздоровлении", – написал он.

По словам Омельченко, украинские консулы находятся в постоянном контакте с родными мальчика и взаимодействуют с французскими правоохранительными органами для быстрого и объективного расследования.

Трагічний випадок у Парижі з побиттям невідомими українського підлітка Юрія. Молимося за його одужання. Наші консули у постійному контакті з рідними юнака і взаємодіють з французькими правоохоронцями для швидкого і об’єктивного розслідування.Тримаю питання на особистому контролі. pic.twitter.com/80RGAhSW74 — Vadym Omelchenko (@OmelchenkoVadym) January 21, 2021

Французское издание Actu Paris отмечает, что инцидент произошел 15 января в 18.30 по местному времени. Подробности инцидента сообщил один из представителей украинской общины в Париже Славко Качинский. В своем Facebook он написал, что украинца избили недалеко от Эйфелевой башни, возле торгового центра Beaugrenelle.

По его словам, на компанию подростков, среди которых был и украинец, напали десять неизвестных с металлическими палками, битами и ножами. Всем, кроме Юрия, удалось сбежать. Сейчас он находится в коме в критическом состоянии, у него в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.