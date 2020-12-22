Мэра Броваров Сапожко избили и ограбили его дом – полиция

Несколько человек ворвались в дом мэра Броваров Игоря Сапожко в селе Гнедин Бориспольского района и ограбили его, сообщили в Главном управлении Нацполиции Киевской области.



Сапожко на местных выборах получил поддержку более 44% избирателей Фото: Ігор Сапожко / Facebook

В ночь на вторник, 22 декабря, в Бориспольском районе Киевской области неизвестные ограбили дом мэра Броваров Игоря Сапожко и избили его, рассказали агентству "Интерфакс-Украина" 22 декабря в Главном управлении Нацполиции Киевской области.

"Группа неизвестных людей ворвалась в дом мэра Броваров в селе Гнедин Бориспольского района и похитила его имущество", – сообщила полиция.

По предварительной информации полицейских, грабители избили мэра. Информация о состоянии его здоровья уточняется.

Полиция области пытается установить местонахождение нападавших на Сапожко и задержать их.

"Обозреватель" со ссылкой на информированный источник пишет, что на мэра Броваров напали в его доме пятеро неизвестных 21 декабря около 22.00. Мэра, его жену и ребенка связали. Нападавшие угрожали оружием, похитили $10 тыс. и ювелирные изделия, рассказал собеседник издания. Он уточнил, что полиция открыла уголовное производство, поиски преступников продолжаются.

По информации издания "КиевВласть", Сапожко временно осуществлял полномочия мэра Броваров в 2008 году. На должность городского головы в 2010 году баллотировался от Партии регионов. Он вышел из этой партии 20 февраля 2014 года (день обстрелов протестующих на "Евромайдане").

На местных выборах 2020 года действующий мэр Броваров Сапожко (партия "Команда Игоря Сапожко – "Єдність") получил поддержку 13 798 избирателей (44,07%), свидетельствуют данные ЦИК. Вторую строчку занял выдвиженец от "Слуги народа" Дмитрий Ратников с 4186 голосами (13,37%).