Американских конгрессменов обязали носить маски

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси приняла решение об обязательном ношении масок после того, как положительный тест на коронавирус сдал республиканец Луи Гомерт. Он отказывался надевать маску в зале палаты.

В Конгресс не будут пускать без маски Фото: EPA

Членов Палаты представителей США с 30 июля обязали носить маски в здании Конгресса. Как сообщает CNN, такое решение принял сержант Палаты представителей по поручению спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси.

Пелоси накануне заявила, что решение об обязательном ношении масок принято в связи с тем, что конгрессмен-республиканец Луи Гомерт сдал положительный тест на коронавирус. Она добавила, что Гомерт часто общался с коллегами в зале, но отказывался надевать маску.

По словам спикера, без маски законодателей не пустят в зал заседаний. Во время выступления маску можно будет снять.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К 30 июля в мире коронавирусом заразились более 17,05 млн человек, 667 тыс. из них скончались, 9,98 млн выздоровели.

США занимают первое место по общему количеству подтвержденных случаев инфицирования (4,4 млн человек) и летальных исходов (более 150 тыс.).