ГОРДОН
 
 
МИР

Apple планирует начать выпуск беспилотных автомобилей в 2024 году – СМИ

Компания Apple планирует начать выпускать беспилотные автомобили спустя 10 лет после начала их разработки – в 2024 году, сообщает Reuters.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Источники СМИ считают, что Apple не удастся запустить выпуск беспилотных автомобилей в 2024-м из-за пандемии
Источники СМИ считают, что Apple не удастся запустить выпуск беспилотных автомобилей в 2024-м из-за пандемии
Фото: EPA

Компания Apple планирует в 2024 году начать производство беспилотных автомобилей. Об этом 21 декабря сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Как пишет агентство, Apple занимается разработкой собственного самоуправляемого автомобиля с 2014 года – речь идет о проекте Titan. Концепция этого проекта пересматривалась. Компания планировала сосредоточиться на программном обеспечении, но позже отказалась от этой идеи. 

Сейчас центральное место в стратегии Apple занимает новая конструкция аккумулятора, которая может радикально снизить стоимость аккумуляторов и увеличить запас хода автомобиля, сообщили источники журналистам.

Вместе с тем источники считают, что задержки, связанные с пандемией коронавируса, могут отодвинуть начало производства беспилотных автомобилей на 2025 год или позже.

Впервые публично в Apple заговорили о создании беспилотных автомобилей в 2016 году. Спустя год компания получила разрешение на их тестирование, а в августе 2018-го случилось первое ДТП при участии беспилотника Apple.

Теги: автомобили, Apple, беспилотники
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Жаришка", "Старая любовь не ржавеет". В сети обсуждают фото поцелуя замужней Стоцкой с Киркоровым
"Жаришка", "Старая любовь не ржавеет". В сети обсуждают фото поцелуя замужней Стоцкой с Киркоровым
"Очень красиво! Золотые волосы и две шоколадки!". Муж Королевой Тарзан засветился в новом странном видео
"Очень красиво! Золотые волосы и две шоколадки!". Муж Королевой Тарзан засветился в новом странном видео
"40 лет вместе!". Осадчая показала своих родителей
"40 лет вместе!". Осадчая показала своих родителей
"Не могла вставать с кровати и двигать головой". Michelle Andradе из-за травмы шеи отменила выступление
"Не могла вставать с кровати и двигать головой". Michelle Andradе из-за травмы шеи отменила выступление
"Возраст такой, что уже сложновато". Навроцкая рассказала, почему не стала мамой
"Возраст такой, что уже сложновато". Навроцкая рассказала, почему не стала мамой
  "Чтобы я сидела и жаловалась? Не буду". Звезда фильма "Моя прекрасная няня" Прокофьева рассказала о своих заработках во время пандемии коронавируса
  "Чтобы я сидела и жаловалась? Не буду". Звезда фильма "Моя прекрасная няня" Прокофьева рассказала о своих заработках во время пандемии коронавируса
  "Песня, которую очень люблю". Ширан презентовал композицию Afterglow. Видео
  "Песня, которую очень люблю". Ширан презентовал композицию Afterglow. Видео
  "Позор!" Защитники животных с камерами и громкоговорителями поджидали Кайли Дженнер возле магазина меховых изделий. Видео
  "Позор!" Защитники животных с камерами и громкоговорителями поджидали Кайли Дженнер возле магазина меховых изделий. Видео
"У нас даже собаки работают". Рудковская ответила хейтерам на обвинения сына в мажорстве
"У нас даже собаки работают". Рудковская ответила хейтерам на обвинения сына в мажорстве
"Мы не посвящали в эту тему друзей, бабушек и дедушек". Анита Луценко отреагировала на вопрос о второй беременности
"Мы не посвящали в эту тему друзей, бабушек и дедушек". Анита Луценко отреагировала на вопрос о второй беременности
"Проснулась и хотелось расплакаться". Цибульская рассказала, какой подарок получила от мужа на 35-летие
"Проснулась и хотелось расплакаться". Цибульская рассказала, какой подарок получила от мужа на 35-летие
"Упс!" Петросян оценил неожиданный образ молодой супруги с короной на голове
"Упс!" Петросян оценил неожиданный образ молодой супруги с короной на голове
Жена Бабкина рассказала, как начинался их роман
Жена Бабкина рассказала, как начинался их роман
Шнуров рассказал, почему не будет делать прививку от коронавируса
Шнуров рассказал, почему не будет делать прививку от коронавируса
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал госпитализацию отца
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал госпитализацию отца
Старший внук Пугачевой показал тестя и рассказал о совместном бизнесе
Старший внук Пугачевой показал тестя и рассказал о совместном бизнесе
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
"Разочарование 2020", "Глупый выбор", "Дешевое шоу", "Выбрала себе личного клоуна". Мишина подверглась критике после финала шоу "Холостячка" и дала отпор
"Разочарование 2020", "Глупый выбор", "Дешевое шоу", "Выбрала себе личного клоуна". Мишина подверглась критике после финала шоу "Холостячка" и дала отпор
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
"Мы не посвящали в эту тему друзей, бабушек и дедушек". Анита Луценко отреагировала на вопрос о второй беременности
"Мы не посвящали в эту тему друзей, бабушек и дедушек". Анита Луценко отреагировала на вопрос о второй беременности
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал госпитализацию отца
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал госпитализацию отца
  "Просто обожает эти мухоморчики!" Сумская поделилась рецептом любимого блюда Борисюка и салата "Новогодняя елка"
"Просто обожает эти мухоморчики!" Сумская поделилась рецептом любимого блюда Борисюка и салата "Новогодняя елка"
"Возраст такой, что уже сложновато". Навроцкая рассказала, почему не стала мамой
"Возраст такой, что уже сложновато". Навроцкая рассказала, почему не стала мамой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS