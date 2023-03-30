Археологи обнаружили 2 тыс. мумифицированных бараньих голов возле храма Рамзеса II в Египте. Фото

Об этом 25 марта в Facebook сообщило министерство туризма и древностей Египта.
Мумифицированные головы баранов обнаружили возле храма Рамзеса II, по оценке археологов, они относятся к периоду правления царя Птолемея I (IV–I века до н.э.). Дворцовое сооружение, которое нашли во время раскопок, относят к периоду Шестой династии (XXIV–XXII века до н.э.).
Археологи также обнаружили мумифицированных животных рядом с головами баранов, в том числе группу овец, собак, диких коз, коров, оленей и мангустов, которые были найдены помещенными в одно из недавно обнаруженных хранилищ внутри северной части храма.
Как отмечает Reuters, Абидос находится в провинции Сохаг и является одним из основных, но при этом редко посещаемых археологических памятников Египта. Это был некрополь для ранней древнеегипетской царской семьи и центр паломничества для поклонения богу Осирису.