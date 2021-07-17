Автомобили российского АвтоВАЗа стали самыми невостребованными в Европе

АвтоВАЗ официально не поставляет машины в Европу с 2019 года Фото: ЕРА

По данным аналитиков, это на 35,4% меньше показателей аналогичного периода прошлого года, тогда на европейском рынке продали 1147 машин Lada.

Таким образом, Lada стала самой непопулярной маркой машин, которые продаются в Европе. По уровню продаж к АвтоВАЗу приблизилась французская Alpine. За этот год компания смогла продать в Европе всего 758 машин.

В июне продажи Lada также уменьшились, за прошлый месяц европейцы купили 126 российских машин, на 59,2% меньше, чем в июне прошлого года. В прошлом месяце автомобили Lada заняли последние место в рейтинге популярности в Европе. Alpine в июне продала 202 автомобиля, опередив компанию из России.

Лидером продаж в Евросоюзе стала немецкая компания Volkswagen. За шесть месяцев компания продала более 625 тыс. авто, на 25% больше, чем в 2020 году. На втором месте Peugeot с показателем 380,7 тыс проданных машин (+31,3%). Замыкает первую тройку Peugeot. Французская компания продала за полгода в Европе 347,6 тыс. автомобилей. Эта цифра на 3,6% больше показателей прошлого года.