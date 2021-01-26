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Байден хочет поместить на купюру в $20 портрет афроамериканки, боровшейся против рабства

Администрация президента США Джо Байдена поднимет вопрос о замене седьмого президента США Эндрю Джексона на 20-долларовой купюре на портрет борца с рабством Гарриет Табмен. Администрация экс-президента Дональда Трампа в свое время отложила этот вопрос.

Табмен американский борец против рабства и за социальные реформы в США
Табмен – американский борец против рабства и за социальные реформы в США
Фото: EPA

Администрация президента США Джо Байдена возобновит попытки сделать борца против рабства Гарриет Табмен лицом новой 20-долларовой банкноты. Об этом заявила 25 января журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отмечает CNBC.

Псаки сообщила что министерство финансов "предпринимает шаги для возобновления усилий", чтобы поместить изображение Табмен на лицевую сторону новых 20-долларовых банкнот.

Она подчеркнула, что банкноты должны отражать историю и разнообразие США.

Гарриет Табмен – американский борец против рабства и за социальные реформы в США. Сбежав из рабства, она выполнила около 13 миссий по спасению примерно 70 порабощенных людей, включая свою семью и друзей, используя сеть активистов по борьбе с рабством и убежища, известные как "Подземная железная дорога".

Работу над тем, чтобы поместить Табмен на банкноту, начали еще во время президентства Барака Обамы. Это хотели приурочить к столетию 18-й поправки к конституции США, которая была принята в 1920 году и наделила женщин избирательным правом. Однако министр финансов при Трампе Стивен Мнучин объявил во время слушаний в Конгрессе в 2019 году, что изменение дизайна будет отложено до 2028 года.

Сейчас на 20-долларовой купюре находится портрет седьмого президента США Эндрю Джексона. CNBC сообщает, что Трамп был большим его поклонником и даже повесил портрет Джексона в Овальном кабинете. Байден после вступления в должность убрал картину.

Теги: США, валюта, Джо Байден, рабство, Дональд Трамп
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