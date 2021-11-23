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Байден выдвинул на должность в минфине США уроженку Казахстана. Республиканцы упрекают ее в членстве в комсомоле

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Омарова заявила, что не является коммунисткой и не подписыается под этой идеологией
Омарова заявила, что не является коммунисткой и не подписыается под этой идеологией
Фото: EPA

В банковском комитете Сената США 18 ноября прошли обсуждения претендентки на должность главы управления валютного контроля Минфина – 55-летней уроженки Казахстана и выпускницы МГУ Сауле Омаровой. Видео опубликовало издание Forbes.

Кандидатуру Омаровой на должность главного политического регулятора национальной банковской системы выдвинул президент США Джо Байден. Подведомственная служба, которую может возглавить уроженка Казахстана, регулирует, в том числе, и крупные коммерческие банки вроде JPMorgan Chase или Citigroup.

Однако во время слушаний уроженка Казахстана столкнулась с критикой от республиканцев. В частности, сенатор Джон Кеннеди (республиканец от штата Луизиана) интересовался у Омаровой, вышла ли она из организации "Молодых коммунистов". Омарова ответила, что родилась и выросла в СССР, где многие были членами комсомола, а членство в нем прекращалось с наступлением определенного возраста.

"Сенатор, я не коммунистка, я не подписываюсь под этой идеологией", – заверила Омарова.

В свою очередь старший республиканец комитета Патрик Туми от штата Пенсильвания, а также ряд других его однопартийцев обвинили Омарову в радикальности идей. Речь о том, что она в своих статьях и выступлениях предлагает передать часть потребительских сервисов и услуг, которые оказывают крупные коммерческие банки, Федеральной резервной системе США.

"Профессор Омарова продвигала радикальные идеи... Национализация банковской системы, введение государственного контроля над ценами, поддержка идеи того, что деньги – это общественное, а не частное благо... Эти идеи соответствуют социалистическим взглядам", – заявил Туми.

Поэтому, по его словам, потенциальное назначение на должность руководителя управления валютного контроля Минфина кандидата с подобными взглядами является "тревожным и пугающим". Республиканец призвал своих коллег по партии голосовать против утверждения Омаровой.

В свою очередь, сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен отметила, что противникам Омаровой нечего сказать о профессиональных качествах кандидата. Она назвала кампанию против кандидатуры Омаровой "клеветнической".

Контекст:

Как сообщает "Новая газета"Сауле Омарова родилась в Уральске (Казахстан) в 1966 году. Она получила первое образование в МГУ имени Ломоносова, где в 1991 году ей дали возможность поехать учиться в США по обмену.

После учебы Омарова осталась в Америке и продолжила научную деятельность. В 1999 она защитила диссертацию на тему "Политическая экономия нефти в постсоветском Казахстане" в Университете Висконсина и получила докторскую степень. При Джордже Буше – младшем Омарова стала советником минфина США.

В случае избрания на пост главы банковского регулятора уроженка СССР станет первой женщиной в этой должности за 158-летнюю историю управления. 

Теги: США, Казахстан, Джо Байден, Сенат США, минфин США
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