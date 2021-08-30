ГОРДОН
 
 
МИР

Белковский: Режим Путина – историческая закономерность

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Путин стал президентом РФ в 2000 году
Путин стал президентом РФ в 2000 году
Фото: kremlin.ru

В России, президентом которой является Владимир Путин, власть построена на власти денег. Такое мнение выразил 28 августа в эфире радиостанции "Эхо Москвы" российский политолог Станислав Белковский.

"Режим Путина – это, конечно, закономерность, в том числе историческая. Потому что если бы Россия пошла путем покаяния и расставания с советским прошлым, с крупнейшим антихристианским проектом в истории, тогда, в начале 90-х годов, то в России не сложилась бы нынешняя монетократия – система, построенная так или иначе на религиозной власти денег", – сказал он.

По словам политолога, к концу 1990-х годов в РФ "сложилась ситуация, при которой власть де-факто перешла в руки группы крупных собственников, завладевших этой собственностью в рамках нелегитимных, с точки зрения подавляющего большинства народа, процессов".

"Если бы процессы трансформации проходили под знаком покаяния, а не приватизации и утилизации всех и всяческих советских ресурсов, то ситуация была бы другой. Но случилось так, как случилось. И, соответственно, к власти должны были прийти люди (и конкретный человек), которые защитили бы это все. Собственно, Владимир Путин даже по всяким психологическим психотипическим классификациям [...] классический защитник и хранитель традиций", – объяснил Белковский.

Он считает, что Путин идеально подходил для того, чтобы помочь элитам "легитимизировать результаты своей деятельности в 90-е годы через вновь сформированный политический режим".

"Выбор такой фигуры был абсолютно закономерен. И свою роль защитника и хранителя традиций Владимир Путин выполнил и исполнил блестяще. Все основные выгодоприобретатели большой приватизации при Борисе Ельцине, все основатели, жрецы и стражи религии монетократии защитили свои интересы во многом благодаря тому, что Владимир Путин стал буфером между этой системой интересов, этой совокупностью людей и многонациональным народом Российской Федерации, который до сих пор думает, что путинский период правления как-то кардинально и радикально отличается от ельцинского", – отметил политолог.

По его мнению, "Путин пришел к власти закономерно и уйдет так же закономерно, когда в стране будет сформирована критическая масса запроса на преобразование, на реформы".

"Это произойдет не сегодня. Это произойдет завтра. В том числе это будет сопряжено со сменой поколений", – спрогнозировал Белковский.

Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

В 2020 году в Конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Теги: Россия, Владимир Путин, Станислав Белковский, Кремль, история, деньги, психология, президент, власть, традиции
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Чем заняться дома, чтобы не заскучать
Чем заняться дома, чтобы не заскучать
"Хулиганье", "Такую девчонку отхватил". 67-летняя Вайкуле в куртке-косухе и сигаретой во рту позировала в обнимку с 54-летним Нагиевым
"Хулиганье", "Такую девчонку отхватил". 67-летняя Вайкуле в куртке-косухе и сигаретой во рту позировала в обнимку с 54-летним Нагиевым
"Так горячо!", "Очень естественно". Звезда "Великолепного века" Узерли обнародовала чувственные фото в декольте
"Так горячо!", "Очень естественно". Звезда "Великолепного века" Узерли обнародовала чувственные фото в декольте
Киркоров подержался за обнаженную талию Лопес и рассказал, как она выглядит на самом деле
Киркоров подержался за обнаженную талию Лопес и рассказал, как она выглядит на самом деле
"Трусы мои не надевай". Потап после нового фото Каменских попросил не носить его нижнее белье
"Трусы мои не надевай". Потап после нового фото Каменских попросил не носить его нижнее белье
38-летний Шепелев показал 62-летнюю мать-пловчиху в гидрокостюме
38-летний Шепелев показал 62-летнюю мать-пловчиху в гидрокостюме
"Борода и усы на девчачьем лице". Королева снялась с 19-летним сыном
"Борода и усы на девчачьем лице". Королева снялась с 19-летним сыном
"Это моя дочь кричит, а не я. Честно". Бекхэм совершил с 10-летней дочерью экстремальный спуск в аквапарке
"Это моя дочь кричит, а не я. Честно". Бекхэм совершил с 10-летней дочерью экстремальный спуск в аквапарке
"Эротика во рту". Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить цветную капусту
"Эротика во рту". Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить цветную капусту
"Желаем сохранить уровень доверия". СТБ больше не будет проводить нацотбор на "Евровидение" вместе с Общественным
"Желаем сохранить уровень доверия". СТБ больше не будет проводить нацотбор на "Евровидение" вместе с Общественным
"Меня заперли и отняли телефон". Дочь Успенской взмолилась о помощи
"Меня заперли и отняли телефон". Дочь Успенской взмолилась о помощи
Названо имя ведущего нового сезона шоу "Танцы со звездами"
Названо имя ведущего нового сезона шоу "Танцы со звездами"
"И бог создал Тину", " Самая горячая". Кунаки показала фигуру в бикини на отдыхе в Испании
"И бог создал Тину", " Самая горячая". Кунаки показала фигуру в бикини на отдыхе в Испании
"Такая выдумщица вы, Альбина", "Копперфильд отдыхает". Джанабаева похвасталась своими "навыками и умениями"
"Такая выдумщица вы, Альбина", "Копперфильд отдыхает". Джанабаева похвасталась своими "навыками и умениями"
"Самая красивая женщина в мире". 52-летняя Лопес в Венеции снялась для Dolce&Gabbana
"Самая красивая женщина в мире". 52-летняя Лопес в Венеции снялась для Dolce&Gabbana
"По паспорту я не Слава". Ведущий Демин назвал свое настоящее имя
"По паспорту я не Слава". Ведущий Демин назвал свое настоящее имя
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Последний день на Сардинии". Молодая возлюбленная 54-летнего "танцующего миллионера" Вакки крупным планом показала грудь в тесном лифе
"Последний день на Сардинии". Молодая возлюбленная 54-летнего "танцующего миллионера" Вакки крупным планом показала грудь в тесном лифе
"Радость и грусть переполняют сердце". Подкопаева с мужем побывала на своей родине в Донецкой области
"Радость и грусть переполняют сердце". Подкопаева с мужем побывала на своей родине в Донецкой области
"Как можно быть атеистом после услышанного?" Джамала показала видео своего выступления с Андреа Бочелли
"Как можно быть атеистом после услышанного?" Джамала показала видео своего выступления с Андреа Бочелли
"Весьма приятная барышня получилась!", "Красавчик". 47-летний Цискаридзе примерил женскую шляпу
"Весьма приятная барышня получилась!", "Красавчик". 47-летний Цискаридзе примерил женскую шляпу
"Сексуальная и счастливая", "Мисс Совершенство". Жена Кличко показала свои фото, которые "никто никогда не видел"
"Сексуальная и счастливая", "Мисс Совершенство". Жена Кличко показала свои фото, которые "никто никогда не видел"
  "Пососитесь, я же хорошо заплатила, сымитируйте хотя бы, мать вашу". Российская блогер на своем юбилее издевалась над Собчак и Ургантом. Видео
"Пососитесь, я же хорошо заплатила, сымитируйте хотя бы, мать вашу". Российская блогер на своем юбилее издевалась над Собчак и Ургантом. Видео
  Домашнее яблочное повидло, которое подходит для любой выпечки. Простой рецепт от Глинской
Домашнее яблочное повидло, которое подходит для любой выпечки. Простой рецепт от Глинской
"Какая девочка, космос", "Боже, как от тебя уютом веет". Каменских показала новое фото в топе с глубоким декольте
"Какая девочка, космос", "Боже, как от тебя уютом веет". Каменских показала новое фото в топе с глубоким декольте
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS