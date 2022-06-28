Британия готовится объявить об увеличении расходов на оборону

28 июня Уоллес также должен выступить на конференции, организованной аналитическим центром Royal United Services Institutе с докладом, в котором он публично призовет увеличить бюджет оборонного ведомства с 2 до 2,5% ВВП.
Ожидается, что Великобритания обратится с таким же призывом к руководителям каждой из стран НАТО, пишет ВВС.
Глава британской армии Патрик Сандерс в выступлении накануне заявил, что Британия переживает "ситуацию 1937 года" и должна быть готова "бороться и побеждать" Россию, сообщает Мirror.
"За все годы, проведенные в военной форме, я не знал такой явной угрозы принципам суверенитета и демократии, и свободе жить без страха перед насилием, как жестокая агрессия Путина и его захватнические амбиции", – цитирует Сандерса газета.
Мirror уточняет, что в последние годы армия королевства планомерно сокращается, к 2025 году количество военных снизится с 82 тыс. до 72 тыс. человек, а парк танков, хоть и будет модернизирован, но тоже уменьшится с 227 до 148.
Ожидается, что Уоллес в запланированном выступлении повторит мнение командующего армии и призовет "инвестировать в безопасность людей", добавляет издание.
29 апреля Великобритания объявила об одном из крупнейших со времен холодной войны развертывании войск в Восточной Европе. В Альянсе подчеркивали, что те или иные учения проводятся регулярно или были запланированы задолго до полномасштабного вторжения России в Украину.
Британские СМИ обратили внимание, что заявление минобороны Великобритании появилось после того, как президент РФ Владимир Путин пригрозил "молниеносными ударами" тем, кто решится вмешаться в войну РФ против Украины.
Правительство Великобритании, "весьма вероятно", увеличит свой контингент в составе НАТО в Балтии. Об этом Уоллес заявил в интервью Sky News .Великобритания возглавляет так называемое подразделение "расширенного передового присутствия" в Эстонии, состоящее из двух боевых групп, каждая из которых насчитывает около 1 тыс. человек. Уоллес проинформировал, что к ней готова присоединиться еще тысяча военнослужащих. Окончательное решение будет принято на саммите глав государств и правительств НАТО в конце июня в Испании