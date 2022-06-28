Британия готовится объявить об увеличении расходов на оборону

28 июня Уоллес также должен выступить на конференции, организованной аналитическим центром Royal United Services Institutе с докладом, в котором он публично призовет увеличить бюджет оборонного ведомства с 2 до 2,5% ВВП.

Ожидается, что Великобритания обратится с таким же призывом к руководителям каждой из стран НАТО, пишет ВВС.

Глава британской армии Патрик Сандерс в выступлении накануне заявил, что Британия переживает "ситуацию 1937 года" и должна быть готова "бороться и побеждать" Россию, сообщает Мirror.

"За все годы, проведенные в военной форме, я не знал такой явной угрозы принципам суверенитета и демократии, и свободе жить без страха перед насилием, как жестокая агрессия Путина и его захватнические амбиции", – цитирует Сандерса газета.

Мirror уточняет, что в последние годы армия королевства планомерно сокращается, к 2025 году количество военных снизится с 82 тыс. до 72 тыс. человек, а парк танков, хоть и будет модернизирован, но тоже уменьшится с 227 до 148.

Ожидается, что Уоллес в запланированном выступлении повторит мнение командующего армии и призовет "инвестировать в безопасность людей", добавляет издание.



