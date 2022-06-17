Великобритания увеличит число своих военных в Прибалтике – министр обороны

По его словам, страны Альянса рассматривают возможность дальнейшего увеличения численности сети воинских частей, развернутых на восточном фланге, которое уже значительно укрепилось после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Великобритания возглавляет так называемое подразделение "расширенного передового присутствия" в Эстонии, состоящее из двух боевых групп, каждая из которых насчитывает около 1 тыс. человек. Уоллес проинформировал, что к ней готова присоединиться еще тысяча военнослужащих.
Окончательное решение будет принято на саммите глав государств и правительств НАТО в конце июня в Испании, сообщил Уоллес Sky News.
29 апреля Великобритания объявила об одном из крупнейших со времен холодной войны развертывании войск в Восточной Европе. В Альянсе подчеркивали, что те или иные учения проводятся регулярно или были запланированы задолго до полномасштабного вторжения России в Украину.
В то же время спикер НАТО Оана Лунгеску отмечала, что они показывают: НАТО силен и готов защищать наши нации от любой угрозы.
Британские СМИ обратили внимание, что заявление минобороны Великобритании появилось после того, как президент РФ Владимир Путин пригрозил "молниеносными ударами" тем, кто решится вмешаться в войну РФ против Украины.