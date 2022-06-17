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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Великобритания увеличит число своих военных в Прибалтике – министр обороны

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Уоллес: На восточные границы Альянса готовится отправиться еще 1 тыс. военных
Уоллес: На восточные границы Альянса готовится отправиться еще 1 тыс. военных
Фото: ЕРА

Правительство Великобритании "весьма вероятно" увеличит свой контингент в составе НАТО в Прибалтике. Об этом министр обороны страны Бен Уоллес заявил в интервью Sky news.

По его словам, страны Альянса рассматривают возможность дальнейшего увеличения численности сети воинских частей, развернутых на восточном фланге, которое уже значительно укрепилось после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Великобритания возглавляет так называемое подразделение "расширенного передового присутствия" в Эстонии, состоящее из двух боевых групп, каждая из которых насчитывает около 1 тыс. человек. Уоллес проинформировал, что к ней готова присоединиться еще тысяча военнослужащих.

Окончательное решение будет принято на саммите глав государств и правительств НАТО в конце июня в Испании, сообщил Уоллес Sky News.

Контекст:

29 апреля Великобритания объявила об одном из крупнейших со времен холодной войны развертывании войск в Восточной Европе. В Альянсе подчеркивали, что те или иные учения проводятся регулярно или были запланированы задолго до полномасштабного вторжения России в Украину.

В то же время спикер НАТО Оана Лунгеску отмечала, что они показывают: НАТО силен и готов защищать наши нации от любой угрозы.

Британские СМИ обратили внимание, что заявление минобороны Великобритании появилось после того, как президент РФ Владимир Путин пригрозил "молниеносными ударами" тем, кто решится вмешаться в войну РФ против Украины.

Теги: НАТО, Великобритания, Эстония, война России против Украины, Бен Уоллес
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