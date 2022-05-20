Буш в речи перепутал войну в Ираке с вторжением России в Украину. Видео

Буш выступал на мероприятии в Институте Джорджа Буша – младшего в Далласе, штат Техас. Во время своей речи он затронул тему войны в Украине и раскритиковал политическую систему России.

"Российские выборы фальсифицируются. Политических оппонентов сажают в тюрьмы или иным образом исключают из участия в избирательном процессе. Результатом является отсутствие сдержек и противовесов в России. И решение одного человека начать совершенно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, я имею в виду Украину", – сказал Буш.

После этого он добавил: "Ирак тоже", а когда в зале начали смеяться сказал: "Мне 75".

Speaking in Dallas this afternoon, former President George. W Bush made a significant verbal slip-up while discussing the war in Ukraine.



He tried referencing what he described as the “wholly unjustified and brutal invasion” — but said Iraq, instead of Ukraine. pic.twitter.com/tw0VNJzKmE — Michael Williams (@michaeldamianw) May 19, 2022

Как отмечает CNN, Буш также назвал президента Украины Владимира Зеленского "крутым парнем" и "Черчиллем XXI века", добавив, что Зеленский "героически ведет свою нацию против вторгшихся российских войск и защищает свою страну".