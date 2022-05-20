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Буш в речи перепутал войну в Ираке с вторжением России в Украину. Видео

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Буш пошутил, что перепутал страны из-за своего возраста
Буш пошутил, что перепутал страны из-за своего возраста
Фото: EPA

43-й президент США Джордж Буш 18 мая во время выступления в Далласе перепутал войну в Ираке с российским вторжением в Украину. Соответствующее видео опубликовал журналист Dallas News Майкл Уильямс в Twitter.

Буш выступал на мероприятии в Институте Джорджа Буша – младшего в Далласе, штат Техас. Во время своей речи он затронул тему войны в Украине и раскритиковал политическую систему России.

"Российские выборы фальсифицируются. Политических оппонентов сажают в тюрьмы или иным образом исключают из участия в избирательном процессе. Результатом является отсутствие сдержек и противовесов в России. И решение одного человека начать совершенно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, я имею в виду Украину", – сказал Буш.

После этого он добавил: "Ирак тоже", а когда в зале начали смеяться сказал: "Мне 75".

Как отмечает CNN, Буш также назвал президента Украины Владимира Зеленского "крутым парнем" и "Черчиллем XXI века", добавив, что Зеленский "героически ведет свою нацию против вторгшихся российских войск и защищает свою страну".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Ирак, война, Джордж Буш, Владимир Зеленский, война России против Украины
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