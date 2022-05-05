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Зеленский провел онлайн-встречу с 43-м президентом США Бушем и пригласил его в Украину

Зеленский пригласил Буша посетить Украину в удобное для него время
Зеленский пригласил Буша посетить Украину в удобное для него время
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в режиме видеоконференции с 43-м президентом США Джорджем Бушем, который выразил поддержку Украине в борьбе с российским агрессором. Об этом сообщил Офис президента Украины.

Зеленский назвал большой честью знакомство с Бушем и поблагодарил США и американский народ за отношение к Украине и поддержку. "Для меня важен наш разговор, потому что вы – пример сильного лидера", – добавил он. 

В свою очередь, Буш отметил стойкость украинского народа и президента в противостоянии оккупантам, говорится в сообщении. 

"Ваша отвага очень важна для дальнейшего успеха. Если вы будете так делать то, что вы делаете, у вас всегда будет наша поддержка, если вы будете продолжать бороться так, как сейчас... Ваша страна была захвачена силами, которые хотят убивать невинных людей. И тот факт, что вы твердо стоите, вдохновляет американцев", – заявил Буш.

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Зеленский подчеркнул, что Украина ощущает настоящую помощь и искреннюю поддержку со стороны Соединенных Штатов. 

"Американцы – откровенные, открытые люди, и я чувствую это. У нас общие ценности. Я чувствую, что это – от сердца", – сказал он.

Украинский лидер также вспомнил трагические события в США 11 сентября 2001 года, отметив, что тогда многие украинцы сочувствовали американскому народу и разделяли боль родственников и близких жертв террористического акта.

Зеленский пригласил Буша посетить Украину в удобное для него время.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: США, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, Офис президента Украины
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