Зеленский провел онлайн-встречу с 43-м президентом США Бушем и пригласил его в Украину

Зеленский пригласил Буша посетить Украину в удобное для него время Фото: president.gov.ua

Зеленский назвал большой честью знакомство с Бушем и поблагодарил США и американский народ за отношение к Украине и поддержку. "Для меня важен наш разговор, потому что вы – пример сильного лидера", – добавил он.

В свою очередь, Буш отметил стойкость украинского народа и президента в противостоянии оккупантам, говорится в сообщении.

"Ваша отвага очень важна для дальнейшего успеха. Если вы будете так делать то, что вы делаете, у вас всегда будет наша поддержка, если вы будете продолжать бороться так, как сейчас... Ваша страна была захвачена силами, которые хотят убивать невинных людей. И тот факт, что вы твердо стоите, вдохновляет американцев", – заявил Буш.

Фото: president.gov.ua

Зеленский подчеркнул, что Украина ощущает настоящую помощь и искреннюю поддержку со стороны Соединенных Штатов.

"Американцы – откровенные, открытые люди, и я чувствую это. У нас общие ценности. Я чувствую, что это – от сердца", – сказал он.

Украинский лидер также вспомнил трагические события в США 11 сентября 2001 года, отметив, что тогда многие украинцы сочувствовали американскому народу и разделяли боль родственников и близких жертв террористического акта.

Зеленский пригласил Буша посетить Украину в удобное для него время.

Война России против Украины. Главное (обновляется)