Бывшего премьер-министра Кыргызстана приговорили к 18 годам за коррупцию

Согласно решению суда, бывший премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков должен выплатить государству штраф в размере 247,6 млн сом (88,5 млн грн).

Исаков занимал должность премьер-министра Кыргызстана с августа 2017 года до апреля 2018-го Фото: wikipedia.org

Бывшего премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова 9 июня приговорили к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщает "Радио Азаттык".

Исаков участия в суде не принимал и вину свою не признает. Другой фигурант дела – экс-заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Кыргызстана Мира Карыбаева – приговорена к штрафу в размере 260 тыс. сомов (93 тыс. грн).

Суд признал Исакова виновным по ст. 319 Уголовного кодекса Кыргызстана ("Коррупция"). Согласно решению суда, бывший премьер-министр также должен выплатить государству штраф в размере 247,6 млн сом (88,5 млн грн).

Исакова признали виновным в финансовых нарушениях при реконструкции Исторического музея в Бишкеке и при строительстве ипподрома в Чолпон-Ате. Согласно данным генпрокуратуры страны, общий ущерб от незаконных действий по этому делу составил 247 млн сомов (88 млн грн).

Исаков занимал должность премьер-министра Кыргызстана с августа 2017 года до апреля 2018-го, когда вместе со своим правительством был отправлен в отставку в связи с вотумом недоверия. А уже в мае того же года ему предъявили обвинение в коррупции.