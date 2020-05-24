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В Кыргызстане от коронавируса умер экс-глава парламента

У экс-спикера Законодательного собрания Кыргызстана Мукара Чолпонбаева, помимо COVID-19, были заболевания сердца, почек и сосудов.

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Чолпонбаеву было 69 лет
Чолпонбаеву было 69 лет
Фото: azattyq.org

24 мая в Кыргызстане из-за коронавирусной инфекции скончался бывший глава Законодательного собрания Жогорку Кенеша (парламента) Мукар Чолпонбаев. Об этом проинформировал в Telegram-канале республиканский оперативный штаб по COVID-19.

"В Республиканской клинической инфекционной больнице на 70-м году жизни скончался от коронавирусной инфекции экс-спикер Жогорку Кенеша, общественный деятель Мукар Чолпонбаев. На фоне коронавируса у него возник ряд осложнений, таких как двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность и другое. Также у него имелись сопутствующие заболевания сердца, почек и сосудов", – говорится в сообщении.

В оперативном штабе отметили, что Чолпонбаева госпитализировали 5 мая, 24 мая в связи с ухудшением здоровья его перевели в реанимацию, где он и скончался в 12.10.

Всего в Кыргызстане от коронавируса умерли 15 человек.

Чолпонбаев был спикером Жогорку Кенеша в 1995–1996 годы, являлся членом общественного совета экс-спикеров парламента Кыргызстана.

По данным республиканского оперативного штаба, в Кыргызстане по состоянию на 24 мая зарегистрировано 1403 случая COVID-19.

Теги: Кыргызстан, пневмония, парламент, инфекция, спикер, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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