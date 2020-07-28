Бывшего премьер-министра Малайзии приговорили к 12 годам тюрьмы

Суд в Куала-Лумпуре признал экс-премьера Малайзии Наджиба Разака виновным в мошенничестве со средствами государственного фонда развития регионов. Тот заявил, что подаст апелляцию на приговор.

Разаку (в центре) инкриминируют хищения денег из госфонда Фото: ЕРА

28 июля суд в Куала-Лумпуре признал бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве с государственными финансами, злоупотреблении доверием и отмывании денег, сообщает Associated Press.

Разак получил семь тюремных сроков от 10 до 12 лет, но судья постановил, что меньшие должны поглощаться большим. Таким образом политик должен отправиться в тюрьму на 12 лет и выплатить штраф в $49,4 млн.

Адвокаты Разака заявили, что подадут апелляцию. Суд разрешил экс-премьеру оставаться на свободе, но увеличил размер залога.

Бывший глава правительства, ставший первым высокопоставленным политиком страны, получившим реальный срок, заявил в суде, что невиновен.

4 июля 2018 года бывшему главе правительства Малайзии предъявили обвинения в хищениях из государственного фонда развития регионов 1MDB (1Malaysia Development Berhad). При обысках у бывшего премьер-министра полиция изъяла имущество на сумму около $277 млн.

Следствие считает, что деньги из госфонда перечислялись на личные счета Разака и тратились на приобретение предметов роскоши.

Разак был премьер-министром Малайзии с 2009-го по 2018 год.