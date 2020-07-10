Бывшего юриста Трампа Коэна вернули в тюрьму из-за нарушения правил домашнего заключения

Адвокат Майкл Коэн, который отбывал трехлетний срок за уклонение от уплаты налогов и нарушения при финансировании избирательной кампании президента США Дональда Трампа, в мае был освобожден из-за вспышки коронавируса и отправился отбывать остаток срока дома. 9 июля Федеральное бюро тюрем заявило, что Коэн нарушил условия содержания дома, потому его отправили назад, в тюрьму.

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, приговоренный к трехлетнему сроку заключения и переведенный под домашний арест из-за эпидемии коронавируса, снова отправился в тюрьму. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Федеральное бюро тюрем заявило, что Коэн нарушил условия домашнего заключения.

Адвокат Коэна Джеффри Левин сообщил Fox News, что Коэн отправился в офис федеральной прокуратуры в Южном округе Нью-Йорка, чтобы обсудить условия федерального мониторинга, где чиновники по условно-досрочному освобождению не стали с ним разговаривать и вызвали правоохранителей.

Телеканал отмечает, что не так давно Коэна видели в ресторане на Манхэттене, что, вероятно, было нарушением правил домашнего заключения.

Срок заключения Коэна в федеральной тюрьме в Отисвилле (штат Нью-Йорк) истекает в ноябре 2021 года.

Адвоката уведомили об освобождении 16 апреля. Он провел в тюрьме почти год.

Коэн работал с Трампом с 2007 года. В июне 2018 года президент США заявил, что больше не сотрудничает с адвокатом.

9 апреля 2018 года агенты Федерального бюро расследований в Нью-Йорке обыскали офис Коэна, изъяв электронную переписку и налоговые документы. Представители адвоката признали, что такие действия "частично" связаны с расследованием о вмешательстве РФ в американские выборы.

21 августа в суде Коэн признал себя виновным по восьми из 18 пунктов обвинения в уклонении от уплаты налогов, предоставлении ложных данных банкам и финансовых нарушениях в ходе предвыборной кампании Трампа в 2016 году. В частности, речь шла о выплатах "за молчание" порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Playboy Карен Макдугал, у которых были романы с Трампом.

12 декабря окружной суд Нью-Йорка приговорил Коэна к трем годам тюрьмы. Судья во время заседания отметил, что Коэн заслуживает уважения за признание вины.