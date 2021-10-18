Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер из-за осложнений COVID-19

"Генерал Колин Л. Пауэлл, бывший госсекретарь США и председатель Объединенного комитета начальников штабов, скончался сегодня утром из-за осложнений, вызванных COVID-19. Он был полностью вакцинирован. [...] Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, дедушку и великого американца", – заявили родственники Пауэлла, поблагодарив персонал национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где он проходил лечение.

Пауэлл родился в Нью-Йорке в семье ямайских мигрантов, он умер в возрасте 84 лет.

Пауэлл занимал должность госсекретаря в период президентства Джорджа Буша-младшего, в 2001–2005 годах, он стал первым темнокожим госсекретарем США и самым высокопоставленным темнокожим чиновником в стране на сегодняшний день, отмечает CNN.

В 90-х годах считался претендентом на пост президента, но не стал баллотироваться. Был членом Республиканской партии, однако разочаровался в ее политике и в 2008 году на президентских выборах поддержал демократа Барака Обаму. На президентских выборах в 2020 году он поддержал демократа Джо Байдена.