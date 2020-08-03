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Бывший папа римский Бенедикт XVI тяжело заболел после возвращения из Германии – журналист

У бывшего папы римского Бенедикта XVI обнаружили рожистые воспаления лица, рассказал его биограф Петер Зевальд.

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Бенедикт XVI отрекся от престола в 2013 году
Бенедикт XVI отрекся от престола в 2013 году
Фото: EPA

Бывший папа римский Бенедикт XVI тяжело заболел после того, как в июне навещал своего больного брата в Германии. Об этом 3 августа сообщила немецкая газета Passauer Neue Presse со ссылкой на биографа Бенедикта, журналиста и писателя Петера Зевальда.

93-летний бывший глава католической церкви страдает рожистыми воспалениями лица. Вирусное заболевание связано с эпизодами сильной боли, отметила газета.

Зевальд рассказал, что виделся с Бенедиктом XVI 1 августа и передал ему его биографию. Писатель отметил, что, несмотря на болезнь, бывший понтифик был настроен оптимистично.

Кроме этого, по словам биографа, бывший папа римский уже составил духовное завещание, которое должны опубликовать после его смерти. 

Как сообщает "Немецкая волна", Бенедикт в июне был в Регенсбурге у 96-летнего брата, который спустя несколько дней после этого умер. 

Бенедикт XVI был папой римским с апреля 2005 года по февраль 2013-го. Он отрекся от престола из-за состояния здоровья, новым главой католической церкви после него был избран Франциск. Бенедикт сейчас является почетным папой.

Теги: Германия, папа римский, Ватикан, болезнь, Бенедикт XVI
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