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Чичваркин: Центр Лондона – такая концентрация денег, что нужно быть очень ленивым или очень глупым, чтобы не обеспечить себе нормальную жизнь

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону живущий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин сказал, что в прибыльные месяцы доход его ресторана доходит до нескольких сотен тысяч фунтов.

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Чичваркин: Деревня Мейфэр это деревня возможностей. 800 на 800 метров возможностей
Чичваркин: Деревня Мейфэр – это деревня возможностей. 800 на 800 метров возможностей
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону живущий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин сказал, что в Лондоне довольно просто обеспечить себе нормальные условия жизни.

"[На жизнь в Лондоне] грех жаловаться, давайте говорить начистоту. Можно жить, работать и зарабатывать, адаптировавшись ровно столько, сколько тебе нужно. Центр Лондона – это такая концентрация денег, что нужно быть либо очень ленивым, либо очень глупым, либо все вместе, чтобы не вписаться и не обеспечить себе нормальную жизнь. Деревня Мейфэр (престижный квартал в Лондоне. – "ГОРДОН") – это деревня возможностей. 800 на 800 метров возможностей", – отметил бизнесмен.

По его словам, в прибыльные месяцы доход его ресторана доходит до нескольких сотен тысяч фунтов.

"С точки зрения прибыльности это далеко не лучший бизнес. Где-то в среднем мутном потоке. Ну, опять-таки, в этот месяц был бы жирнейший плюс, если бы нас вчера не закрыли… [Это] несколько сотен тысяч фунтов чистыми в месяц", – подчеркнул Чичваркин.

Чичваркин: Заявление Зеленского о том, что он хочет после президентского срока гулять по Киеву без охраны, говорит, что никакой борьбы с коррупцией не будетПолная текстовая версия интервью

Чичваркин родился в 1974 году в Ленинграде. В 1996 году окончил Государственную академию управления в Москве (сейчас – Государственный университет управления). Во время учебы открыл несколько торговых точек на одном из московских рынков. После окончания академии поступил в аспирантуру, но диссертацию не защитил, поскольку полностью ушел в бизнес.

В 1997 году вместе с другом создал компанию "Евросеть", которая со временем стала крупнейшим российским сотовым ритейлером. В 2008 году российские силовики провели обыск в центральном офисе фирмы, расследуя дело о похищении бывшего экспедитора "Евросети", которого служба безопасности компании обвиняла в кражах сотовых телефонов. В том же году Чичваркин и его партнер продали "Евросеть", а сам бизнесмен покинул пост председателя совета директоров компании и улетел в Лондон, где живет до сих пор. В РФ против Чичваркина возбудили уголовное дело. В 2009 году Россия объявила бизнесмена в международный розыск. Дело против него закрыли в начале 2011 года, но Чичваркин отказался возвращаться в страну, опасаясь новых преследований. Свое возвращение в РФ Чичваркин допускает только в случае смены нынешней власти.

В Великобритании Чичваркин занимается бизнесом, у него есть винный магазин Hedonism Wines в Лондоне. В 2018 году он открыл в лондонском районе Мейфэр ресторан "Хайд".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Великобритания, Лондон, бизнес, Евгений Чичваркин, прибыль, ресторан
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