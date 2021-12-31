Число мигрантов и беженцев в мире выросло до рекордного уровня – ООН

"Несмотря на связанные с пандемией ограничения на передвижение, количество людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войн, конфликтов и репрессий, в 2021 году выросло до рекордно высокого уровня. [...] За период с января по ноябрь 2021 года покинуть свои дома были вынуждены более 84 млн человек. Этот показатель выше уровней 2020-го и 2019-го годов, которые в свое время тоже были рекордными", – говорится в сообщении.

Рост числа беженцев и мигрантов на фоне ограничений, связанных с COVID-19, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш называет "парадоксом, невиданным ранее в истории человечества".

Одной из главных причин вынужденной миграции в ООН назвали вооруженный конфликт в зоне проживания. В качестве примера приведены Центрально-Африканская Республика, Судан, Демократическая Республика Конго, Буркина-Фасо, Эфиопия, Афганистан.

"Масштабы перемещений в Мексике и Центральной Америке, по данным УВКБ, в этом году носили "беспрецедентный" характер. Около миллиона человек в этом регионе покинули свои дома из-за войны наркокартелей, насилия со стороны организованной преступности, разрушительных последствий пандемии COVID-19 и изменения климата", – объяснили также в организации.

В Венесуэле, пишут в ООН, миграция связана с ухудшающейся социально-экономической ситуацией. В других регионах мира ее также связывают с изменениями климата.

Упоминается также миграционный кризис в Европе, на границе Беларуси и Евросоюза.