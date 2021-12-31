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Число мигрантов и беженцев в мире выросло до рекордного уровня – ООН

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Международными мигрантами являются 3,6% населения планеты
Международными мигрантами являются 3,6% населения планеты
Фото: ЕРА

В период с января по ноябрь 2021 года вынужденными мигрантами стали в мире более 84 млн человек, что является рекордом для отдельно взятого года. Об этом 30 декабря проинформировала Организация Объединенных Наций со ссылкой на свое управление по делам беженцев (УВКБ).

"Несмотря на связанные с пандемией ограничения на передвижение, количество людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войн, конфликтов и репрессий, в 2021 году выросло до рекордно высокого уровня. [...] За период с января по ноябрь 2021 года покинуть свои дома были вынуждены более 84 млн человек. Этот показатель выше уровней 2020-го и 2019-го годов, которые в свое время тоже были рекордными", – говорится в сообщении.

Рост числа беженцев и мигрантов на фоне ограничений, связанных с COVID-19, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш называет "парадоксом, невиданным ранее в истории человечества".

Одной из главных причин вынужденной миграции в ООН назвали вооруженный конфликт в зоне проживания. В качестве примера приведены Центрально-Африканская Республика, Судан, Демократическая Республика Конго, Буркина-Фасо, Эфиопия, Афганистан.

"Масштабы перемещений в Мексике и Центральной Америке, по данным УВКБ, в этом году носили "беспрецедентный" характер. Около миллиона человек в этом регионе покинули свои дома из-за войны наркокартелей, насилия со стороны организованной преступности, разрушительных последствий пандемии COVID-19 и изменения климата", – объяснили также в организации.

В Венесуэле, пишут в ООН, миграция связана с ухудшающейся социально-экономической ситуацией. В других регионах мира ее также связывают с изменениями климата.

Упоминается также миграционный кризис в Европе, на границе Беларуси и Евросоюза.

Контекст:

В докладе управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, опубликованном в ноябре, указано, что рост числа беженцев в этом году произошел в основном за счет жителей пяти стран – Центрально-Африканской Республики, Южного Судана, Сирии, Афганистана и Нигерии. Больше всего беженцев из Сирии – 6,6 млн человек, на втором месте граждане Венесуэлы, – 3,7 млн, на третьем – Афганистана, их 2,7 млн.

По данным Международной организации по миграции, на 1 декабря в мире насчитывалось около 281 млн международных мигрантов, что составляло порядка 3,6% населения планеты.

Теги: Беларусь, ООН, миграция, Афганистан, климат, Венесуэла, Мексика, беженцы, рекорд, Нигер, Судан, Конго, Буркина-Фасо, Эфиопия, мигранты, Антониу Гутерриш, Демократическая Республика Конго, население
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