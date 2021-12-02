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В мире насчитывается 281 млн международных мигрантов – Международная организация по миграции

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Наиболее привлекательной страной для мигрантов являются США
Наиболее привлекательной страной для мигрантов являются США
Фото: ЕРА

3,6% населения планеты являются международными мигрантами. Об этом со ссылкой на доклад Международной организации по миграции (МОМ) проинформировал 1 декабря сайт ООН.

"На сегодняшний день насчитывается примерно 281 млн международных мигрантов – 3,6% населения мира. Речь идет о людях, которые живут и работают за пределами тех стран, где родились. Они переселяются в поисках лучшей жизни для себя и своих детей, вносят огромный вклад в развитие принимающих стран и стран своего происхождения", – говорится в сообщении.

В ООН подчеркнули, что мигранты, в отличие от беженцев, "отправляются в другие страны не потому, что их преследуют или они опасаются за свою жизнь, а для того, чтобы улучшить свою жизнь, найти хорошую работу или получить образование".

В МОМ отмечают, что с 1970 года по 2020-й масштабы международной миграции выросли в три раза.

"В последние десятилетия самыми привлекательными странами для мигрантов были США и Германия. В 1970 году в США насчитывалось 12 млн международных мигрантов, а сегодня – более 51 млн. В Германии только за последние 10 лет число международных мигрантов увеличилось с 8,9 млн до 16 млн. Привлекательными государствами для мигрантов являются также Франция, Россия, Объединенные Арабские Эмигранты и Саудовская Аравия. В ОАЭ 88% населения – международные трудящиеся мигранты", – рассказали в организации.

Большинство иностранных трудящихся проживают в Европе (87 млн) и странах Азии (86 млн).

"40% международных мигрантов – это выходцы из шести стран Азии: Индии, Китая, Бангладеш, Пакистана, Филиппин и Афганистана. Мексика – на втором после Индии месте по числу выходцев среди международных мигрантов, а Россия – на третьем", – сказано в докладе МОМ.

Контекст:

За первые шесть месяцев 2021 года число перемещенных лиц в мире выросло с 82,4 млн до более чем 84 млн. В их числе – 21 млн беженцев, примерно 51 млн внутренне перемещенных лиц, 4,4 млн искателей убежища. Об этом говорится в докладе управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, опубликованном в ноябре этого года.

Рост числа беженцев в этом году произошел в основном за счет жителей пяти стран – Центрально-Африканской Республики, Южного Судана, Сирии, Афганистана и Нигерии. Больше всего беженцев из Сирии – 6,6 млн человек, на втором месте граждане Венесуэлы,  – 3,7 млн, на третьем – Афганистана, их 2,7 млн.

Теги: Россия, США, Германия, Филиппины, Пакистан, Франция, ООН, Бангладеш, миграция, Афганистан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Мексика, Европа, мигранты, население
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