В мире насчитывается 281 млн международных мигрантов – Международная организация по миграции

"На сегодняшний день насчитывается примерно 281 млн международных мигрантов – 3,6% населения мира. Речь идет о людях, которые живут и работают за пределами тех стран, где родились. Они переселяются в поисках лучшей жизни для себя и своих детей, вносят огромный вклад в развитие принимающих стран и стран своего происхождения", – говорится в сообщении.

В ООН подчеркнули, что мигранты, в отличие от беженцев, "отправляются в другие страны не потому, что их преследуют или они опасаются за свою жизнь, а для того, чтобы улучшить свою жизнь, найти хорошую работу или получить образование".

В МОМ отмечают, что с 1970 года по 2020-й масштабы международной миграции выросли в три раза.

"В последние десятилетия самыми привлекательными странами для мигрантов были США и Германия. В 1970 году в США насчитывалось 12 млн международных мигрантов, а сегодня – более 51 млн. В Германии только за последние 10 лет число международных мигрантов увеличилось с 8,9 млн до 16 млн. Привлекательными государствами для мигрантов являются также Франция, Россия, Объединенные Арабские Эмигранты и Саудовская Аравия. В ОАЭ 88% населения – международные трудящиеся мигранты", – рассказали в организации.

Большинство иностранных трудящихся проживают в Европе (87 млн) и странах Азии (86 млн).

"40% международных мигрантов – это выходцы из шести стран Азии: Индии, Китая, Бангладеш, Пакистана, Филиппин и Афганистана. Мексика – на втором после Индии месте по числу выходцев среди международных мигрантов, а Россия – на третьем", – сказано в докладе МОМ.